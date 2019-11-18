الزمالك يهدد "ساسى" برسالة أخيرة للعودة ووقف التمرد

أرسل نادى الزمالك رسالة للتونسى فرجانى ساسى، لاعب الفريق، يطالبه بضرورة الحضور إلى القاهرة يوم الأربعاء المقبل، عقب مشاركته مع المنتخب فى مواجهة غينيا الاستوائية اليوم فى الجولة الثانية لتصفيات كأس الأمم الأفريقية التى ستقام فى الكاميرون.

وحذرت إدارة القلعة البيضاء اللاعب التونسى من التأخير عن الحضور، فى الموعد المحدد، وهددته بعقوبات مالية كبيرة حال عدم العودة فى الموعد المحدد وإلا سوف تتم معاقبته مالياً، لسابق تخلفه عن معسكر الفريق الذى أقيم خلال الفترة الماضية بمدينة 6 أكتوبر بحجة الإصابة، التى تلاشت بمشاركته مع منتخب بلاده يوم الجمعة الماضى أمام ليبيا فى نفس التصفيات، ونجاحه فى صناعة هدف ضمن فوز فريقه، وظهوره بمستوى جيد فى اللقاء.

على صعيد آخر طالب المجلس الكونغولى كابونجو كاسونجو بعدم الاستعجال فى حسم أمره مع الفريق، والانتظار لحين حسم مصير المغربى خالد بوطيب مهاجم الفريق الذى عاد مؤخراً للتدريبات عقب تعافيه من الإصابة، حيث ينتظر النادى عرضاً من أحد الأندية المغربية لبيع اللاعب، بعد إخطاره بعدم الوجود مع الأبيض بداية من يناير المقبل. وكان "كاسونجو" قد عقد جلسة مع إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة النادى، وأمير مرتضى المشرف العام على الفريق، وتحدث خلالها عن ضرورة إبلاغه بموقفه النهائى خلال الفترة الحالية، من أجل حسم أموره فى حال عدم العودة، للبحث عن عرض خارجى خاصة أنه يمتلك العديد من العروض.

الزمالك يواجه "الحدود" ودياً

على صعيد آخر، يخوض الفريق الأول مواجهة ودية، مساء اليوم، أمام حرس الحدود على ملعب النادى بميت عقبة، فى ظل رغبة المدير الفنى فى إكساب اللاعبين لحساسية المباريات نظراً لتوقف بطولة الدورى لفترة طويلة خلال الفترة الحالية، نظراً لمشاركة المنتخب الأولمبى فى بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 عاماً، حيث يعد لقاء اليوم خامس وديات الأبيض خلال الفترة الحالية، حيث لعب أمام جولدى وحقق الفوز بثلاثة أهداف دون رد، وبعدها فاز على جنوب أفريقيا الأولمبى بهدفين، وخسر أمام وادى دجلة 2/1، وحقق الفوز على الأميرية، أحد أندية القسم الثالث 7/0.

وطلب "ميتشو" من مدرب أحمال الفريق تجهيز برنامج خاص للاعبين الدوليين فور عودتهم خلال الفترة المقبلة من المنتخب الأول وهم محمد عواد ومحمود علاء وطارق حامد وأحمد سيد "زيزو" وعبدالله جمعة، لضمان مشاركتهم مع الفريق فى المباريات الرسمية المقبلة دون تعرضهم للإرهاق.