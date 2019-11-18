المنتخب يواجه جزر القمر اليوم.. و"تعديلات" فى تشكيل الفراعنة

يخوض منتخب مصر مواجهة هامة اليوم أمام نظيره جزر القمر فى الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت جزر القمر، ضمن لقاءات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون، ويحتضن اللقاء ملعب مالوزين، الذى يقع فى مدينة مورونى عاصمة جزر القمر فى حضور 15 ألف مشجع، وتعادل الفراعنة فى المباراة الأولى بنتيجة 1-1 فى المباراة التى أقيمت يوم الخميس الماضى باستاد برج العرب، فيما نجح جزر القمر فى الفوز على توجو خارج الديار وتصدر المجموعة برصيد 3 نقاط.

وتعتبر مباراة اليوم هى الأولى بين مصر وجزر القمر فى تاريخ المنتخبين، سواء فى التصفيات أو فى أمم أفريقيا، علماً بأن المنتخبين لم يلتقيا ودياً، ولم يشارك جزر القمر فى تصفيات أفريقيا إلا مرتين، الأولى كانت عام 2010، فى مجموعة ضمت كلاً من زامبيا وليبيا وموزمبيق وخسر فى 5 مباريات وتعادل فى مباراة وحيدة، والمرة الثانية كانت فى التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2019 بمصر.

وعقد حسام البدرى، المدير الفنى للمنتخب، جلسة مع اللاعبين أكد خلالها أن الفوز على جزر القمر، فى مباراة اليوم أصبح مطلباً حتمياً والعودة بنقاط المباراة الثلاث بات أمراً مصيرياً، بعد نتائج الجولة الأولى للتصفيات والتى تعثر فيها الفراعنة بالتعادل مع كينيا ببرج العرب بهدف لمثله، وفاز منتخب جزر القمر خارج ملعبه على توجو بهدف دون رد، لينفرد بصدارة المجموعة الأولى برصيد ثلاث نقاط، وأكد المدير الفنى للاعبين ثقته بالمجموعة الموجودة حالياً رغم تعدد الإصابات والغيابات وأنه يعلم أن تراجع الأداء أمام كينيا كان له أسبابه، أبرزها ابتعاد معظم اللاعبين عن فورمة المباريات بسبب توقف مسابقة الدورى فترة طويلة، إلا أنه أصبح لا وقت للمبررات وباتت مباراة جزر القمر مصيرية لتعديل أوضاع المنتخب بالمجموعة وعدم تعقد حسابات الصعود، وأنه يدرك معرفة اللاعبين بحجم المسئولية الملقاة على عاتقهم.

ومن المنتظر أن يدفع "البدرى" بالثنائى رامى ربيعة وأيمن أشرف، خلال مواجهة جزر القمر، على حساب ثنائى الزمالك محمود علاء وعبدالله جمعة، كما تتجه النية داخل الجهاز لمشاركة حسام حسن، مهاجم سموحة، لقيادة هجوم الفراعنة باللقاء، على أن يعود محمود عبدالمنعم "كهربا"، صانع الألعاب، لمركز الجناح بعد أن شارك كرأس حربة صريح فى لقاء كينيا الأخير. ومن المقرر أن تكون مشاركة حسام حسن وعودة "كهربا" لمركز الجناح على حساب ثنائى الأهلى محمد مجدى "قفشة" وحسين الشحات.

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فى المقابل، يعول أمير عبدو، المدير الفنى لمنتخب جزر القمر، على فايز سليمانى والذى سجل هدفاً فى مرمى توجو خلال المباراة الأولى من التصفيات، وكذلك ألفاردو محمد، والذى سجل هدفاً فى مرمى الكاميرون بتصفيات أفريقيا الماضية، وأعرب أمير عبدو، عن ثقته فى لاعبيه فى تقديم مباراة جيدة أمام المنتخب المصرى، وقال "عبدو" فى تصريحات نقلتها وسائل الإعلام فى بلاده: "أملنا هو التأهل، هناك أهمية كبيرة لأول مباراتين، لقد أدينا مهمتنا فى أول مباراة، والآن سنواجه مصر على ملعبنا الجديد، ونسعى للفوز بتلك المباراة"، وأكد "عبدو" خلال حديثه، أن منتخب بلاده سيخوض مباراته أمام الفراعنة على الملعب الجديد للمنتخب والذى سيتسع لـ15 ألف مشجع، خاصة بعدما ترك منتخب جزر القمر الملعب الجديد للمنتخب المصرى للتدريب. وتابع: "الجماهير فى جزر القمر تنتظر منا عملاً شاقاً، من الوجود مرة أخرى فى أمم أفريقيا، وننتظر مصر بكل قوة، وهدفنا الاستمرار فى العمل لجمع أكبر عدد من النقاط من أجل بلوغ الهدف الذى حددناه مع اللاعبين"، واختتم حديثه عن التأهل إلى أمم أفريقيا من جديد، قائلاً: "نتمنى أن نكون فى أمم أفريقيا، حدث لنا حالة من الملل من مواجهة المنتخبات الصغيرة، والفريق لديه تركيز كبير قبل مواجهة الفراعنة بالجولة المقبلة خاصة بعد تجاوز منتخب توجو فى الجولة الأولى".