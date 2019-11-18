الفراعنة يواصلون التراجع بالتعادل السلبي مع جزر القمر بتصفيات أمم أفريقيا (فيديو)

تعادل المنتخب الوطني مع نظيره جزر القمر سلبيا خلال المباراة التي جمعتهما اليوم، بملعب مالوزيني في جزر القمر، ضمن منافسات الجولة الثانية للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد جزر القمر إلى أربع نقاط في صدارة المجموعة السابعة ويرتفع رصيد الفراعنة إلى نقطتين بالمركز الثاني، ويحتل منتخب كينيا المركز الثالث برصيد نقطة وحيدة ويتذيل منتخب توجو جدول ترتيب المجموعة بدون نقاط، قبل مواجهته مع كينيا المقرر لها السادسة مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية.

بدأ الفراعنة اللقاء بتشكيل مكون من: محمد الشناوي، محمد هاني، أحمد حجازي، محمود علاء، أيمن أشرف، طارق حامد، عمرو السولية، أحمد سيد زيزو، تريزيجيه، أفشة، كهربا.

انطلقت المباراة بحماس من جانب منتخب جزر القمر المتحمس بوجود جماهيره بكثافة بمدرجات ملعب مالوزيني، إلا أن محمد الشناوي تصدى لأولى الهجمات بنجاح، وحاول بعدها لاعبو المنتخب الوطني نقل الكرة بوسط الملعب من أجل امتصاص حماس لاعبي الخصم وجماهيره.

وبالدقيقة التاسعة تظهر أولى هجمات المنتخب ويتناقل لاعبو المنتخب الكرة حتى وصلت داخل منطقة جزاء جزر القمر، ويسدد كهربا بقوة ولكن الكرة تصطدم بالعارضة، وتحرم الفراعنة من إحراز هدف التقدم.

وبالدقيقة 12 يحصل المنتخب على ركلة حرة داخل منطقة جزاء جزر القمر بعد خطأ حارس المنافس، إلا أن تريزيجيه يسددها ويتصدى لها الحارس، لتمر أول ربع ساعة من عمر اللقاء بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وبالدقيقة 17 يعود منتخب جزر القمر للهجوم مرة آخرى، عن طريق الأجناب، إلا أن محمد الشناوي تعامل بيقظة والتقط الكرة، وحصل أصحاب الأرض على ركلة حرة من على حدود منطقة الجزاء، ونجح دفاع الفراعنة في تشتيتها بنجاح.

ويعود الهدوء ليفرض نفسه على أجواء اللقاء وينحصر اللعب في وسط الملعب، دون أن يكون هناك خطورة حقيقية على مرمى المنتخبين حتى الدقيقة 25 من عمر المباراة.

وبالدقيقة 27 يتدخل أيمن أشرف بقوة ضد أحد لاعبي جزر القمر ويحصل على الكارت الأصفر الثاني في اللقاء، بعد أن حصل كهربا على الإنذار الأول، ويستمر التعادل السلبي حتى الدقيقة 30.

وتتواصل خطورة منتخب جزر القمر بالدقيقة 32 من خلال نقل الكرات ومحاولة اختراق دفاعات المنتخب من العمق، إلا أن طارق حامد لاعب وسط الفراعنة أفسد تلك الهجمة وشتت الكرة بنجاح.

وتشهد الدقيقة 37 تسديدة قوية من جانب سليماني لاعب جزر القمر، تمر بجوار مرمى محمد الشناوي، وتمر الدقائق الأخيرة من عمر الشوط الأول من خلال كرات بمنتصف الملعب دون هجمات خطيرة حتى انتهى الشوط بالتعادل السلبي.

ومع بداية الشوط الثاني بدأ المنتخب اللقاء بعشرة لاعبين، حيث أجرى حسام البدري المدير الفني للمنتخب التغيير الأول للفراعنة بنزول حسين الشحات بدلا من محمد مجدي أفشة إلا أن التغيير تم بالدقيقة 48 في مشهد غريب، وبالدقيقة 49 يحصل أيمن أشرف على ركلة حرة مباشرة من على حدود منطقة جزاء جزر القمر ولكن فشل لاعبو المنتخب في استغلالها.

ويرد منتخب جزر القمر بهجمة خطيرة بالدقيقة 52، إلا أن طارق حامد يحول الهجمة إلى ركلة ركنية وينجح محمد الشناوي حارس المرمى في التعامل مع الكرة، ويستمر هجوم جزر القمر ويفسد دفاع الفراعنة الهجمات.

وبالدقيقة 57 يحصل منتخب جزر القمر على ركلة حرة من على حدود منطقة جزاء الفراعنة، إلا أن دفاع المنتخب يشتت الهجمة ويستمر التعادل السلبي حتى الدقيقة 60.

وفي الدقيقة 62 تعود خطورة أصحاب الأرض من خلال الضربات الحرة، التي يتم احتسابها نتيجة ضغط لاعبي جزر القمر إلا أن دفاع الفراعنة أفسد هجمات المنافسين بنجاح.

وبالدقيقة 66 ينتفض المنتخب وينظم هجمة منظمة من خلال تمريرة مميزة من حسين الشحات إلى زميله تريزيجيه لينفرد بمرمى حارس جزر القمر، ولكن تريزيجيه يهدر الكرة بغرابة ويضعها خارج الملعب ليضيع فرصة تهديف محققة للفراعنة.

ويرد جزر القمر بالدقيقة 68 ويتصدى حارس مرمى المنتخب لانفراد محقق ويحول الكرة إلى ضربة ركنية ويحرم جزر القمر من إحراز هدف التقدم، ويستمر التعادل السلبي بين المنتخبين حتى الدقيقة 75 من عمر المباراة.

ويشارك مروان حمدي بدلا من أحمد سيد زيزو في الدقيقة 75 بثاني تغييرات المنتخب، ليلعب حمدي كرأس حربة صريح ويعود كهربا لمركز صانع الألعاب بجوار الثنائي حسين الشحات وتريزيجيه.

وبالدقيقة 80 يشن منتخب مصر هجمة عن طريق الجبهة اليمنى ويرفع تريزيجيه كرة عرضية خطيرة، إلا أن دفاع منتخب جزر القمر يحول الكرة لضربة ركنية ويفسد الهجمة ويحصل حسين الشحات على كارت أصفر نتيجة تدخله بقوة مع أحد لاعبي جزر القمر.

وبالدقيقة 85 يتعرض تريزيجيه لإصابة قوية ويسقط على أرض الملعب، وفي الدقائق الأخيرة يشترك عبدالله جمعة بدلا من كهربا، وتمر الدقائق المتبقية دون جديد وينتهي اللقاء بالتعادل السلبي ليفقد الفراعنة النقطة الرابعة بعد أول جولتين بالتصفيات أمام كينيا وجزر القمر.