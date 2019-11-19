ركلات الترجيح تحسم مباراة غانا وكوت ديفوار

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غانا وكوت ديفوار
انتهى لقاء كوت ديفوار وغانا بالتعادل الإيجابي 2-2 في المباراة التي جمعت المنتخبين في نصف نهائي أمم أفريقيا تحت 23 عاما المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.
وفي حال تأهل أي منتخب سيضمن تواجده بشكل رسمي في أولمبياد طوكيو 2020، حيث يتأهل مباشرة إلى أولمبياد طوكيو طرفي النهائي وصاحب المركز الثالث في البطولة.
وكان منتخب كوت ديفوار نجح في التأهل إلى نصف نهائي البطولة بعدما حصل على المركز الأول في المجموعة الثانية، فيما نجح المنتخب الغاني في التأهل إلى نصف النهائي بعد حصوله على المركز الثاني في مجموعته التي كانت تضم مصر والكاميرون ومالي.
وفي نصف النهائي الآخر يصطدم منتخب مصر بمنتخب جنوب أفريقيا في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، من أجل مواجهة أي من المنتخبين في النهائي.
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إستونيا
ويلز
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المجر
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قبرص
اسكتلندا
0
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سلوفينيا
غينيا الإستوائية
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تونس
ليبيا
0
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0
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تنزانيا
مصر - شباب
0
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جنوب أفريقيا - شباب
بوروندي
0
:
3
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المغرب
إثيوبيا
2
:
1
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كوت ديفوار
النيجر
1
:
5
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مدغشقر
موريتانيا
1
:
0
06:00 PMتصفيات كأس أمم أفريقيا 2021
جمهورية أفريقيا الوسطى
زامبيا
1
:
1
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زيمبابوي
نيبال
0
:
1
11:00 AMتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم
الكويت
ساحل العاج - شباب
2
:
2
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غانا - شباب
البرازيل
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0
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كوريا الجنوبية
السعودية
0
:
0
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باراجواي
كرواتيا
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:
0
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