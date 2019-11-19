15 دقيقة.. هدف ضائع للفراعنة وتسديدات خطيرة من جنوب أفريقيا

هدد المنتخب الجنوب أفريقي مرمى المنتخب المصري الأوليمبي أكثر من مرة وظهروا بشكل خطير في الـ15 دقيقة الأولى من المباراة بينما حاول "الفراعنة" الوصول لمرمى "الأولاد" من خلال الكرات العرضية من الجانبين.

وفشل كلا المنتخبين في إحراز أي أهداف حتى الدقيقة الـ15، وقام الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة شوقي غريب بتحذير المدافعين من اختراق لاعبي جنوب إفريقيا الدفاعات كما حذرهم غريب من التسديدات الخارجية خوفًا من المفاجآت حتى نجح الفراعنة في الاستحواذ على الكرة منذ الدقيقة 10.

في الدقيقة الثانية من المباراة سدد لاعب المنتخب الجنوب أفريقي موكوينا ركلة حرة مباشرة من خارج حدود منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيمن بقليل لمرمى مصر.

وفي الدقيقة الثامنة سدد لاعب المنتخب الجنوب أفريقي سيابونجا نجيزانا تصويبة صاروخية من على حدود منطقة جزاء الفراعنة أمسكها محمد صبحي حارس المنتخب الوطني على مرتين.

وفي الدقيقة الثانية عشرة كان عبدالرحمن مجدي في طريقه الانفراد بمرمى جنوب أفريقيا قبل أن يحتسبها الحكم المساعد تسلل ضده.

وفي الدقيقة 14، أرسل أبو الفتوح عرضية من الجانب الأيسر وحولها مصطفى محمد بعرضية قوية ولكن بين أحضان الحارس.