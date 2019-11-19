عاجل.. الفراعنة في طوكيو.. مصر تثأر من جنوب إفريقيا بثلاثية وسط 70 ألف مشجع (فيديو)

فاز المنتخب الوطني الأولمبي على نظيره جنوب إفريقيا، بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرةفي المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة في نصف نهائي أمم أفريقيا تحت 23 عاما المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.

أحرز رمضان صبحي الهدف الأول من ضربة جزاء في الدقيقة 59، وعبدالرحمن مجدي هدفين في الدقيقة 84، 89.

انتهى الشوط الأول يالتعادل السلبي، يقوم المنتخب المصري بالتقدم بالهدف الأول من ضربة جزاء بينما سيطر الفراعنة على مجريات المباراة كاملة.

وفي الدقيقة 84، سدد عبدالرحمن مجدي تصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء محرزًا الهدف الثاني، وفي الدقيقة سدد عبد الرحمن مجدي تصويبة صاروخية جديدة اصطدمت بيد حارس جنوب أفريقيا ودخلت المرمى.

أهداف المباراة الثلاثة

وينتظر منتخب مصر نظيره كوت ديفوار في النهائي من أجل الفوز بكأس أمم إفريقيا إلا أن الفراعنة صعدوا إلى طوكيو 2020.