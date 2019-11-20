"الأولمبى" يرتب أوراقه لمحطة الختام.. واللجنة المنظِّمة تستعد للنهائى

قرر الجهاز الفنى للمنتخب الأولمبى بقيادة شوقى غريب استمرار تدريبات الفريق عقب مباراة الفريق أمس أمام جنوب أفريقيا بنصف نهائى بطولة أمم أفريقيا تحت ٢٣ سنة حرصاً من الجهاز الفنى على الحفاظ على حالة اللاعبين الفنية، وتصحيح الأخطاء استعداداً لمباراة الجمعة المقبل بختام البطولة.

وقرر الجهاز الفنى للمنتخب الأولمبى تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين فى التدريبات اليوم الأربعاء، المجموعة التى لم تشارك أمام جنوب أفريقيا، أمس، ومجموعة البدلاء الذين تم تغييرهم أثناء تدريبات فى الجيم، وخضعت مجموعة اللاعبين الأساسيين التى شاركت فى المباراة لعملية استشفاء، واستقر الجهاز الفنى للمنتخب الأولمبى على عقد محاضرات فيديو للاعبين بمقر الإقامة، يقومون فيها بعرض مباراة جنوب أفريقيا الأخيرة من أجل علاج الأخطاء التى ارتكبها اللاعبون خلال تلك المباراة، وتصحيحها قبل المحطة الأخيرة بالبطولة المقرر لها الجمعة المقبل.

وفى الإطار نفسه عقد معتمد جمال، المدرب العام للمنتخب الأولمبى، جلسة تحفيزية مع مصطفى محمد مهاجم الفراعنة وهداف البطولة، طالبه خلالها بالتركيز الشديد، وأن يكون تألقه فى تلك البطولة بمثابة دافع له للحفاظ على نفس المستوى والابتعاد عن الثقة الزائدة والغرور، وعدم الانشغال بمسألة الاحتراف والعروض الخارجية، لأنه لن يحقق ذلك الأمر إلا من خلال الاستمرار بالظهور على نفس المستوى القوى.

تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين فى المران.. محاضرة بالفيديو لتصحيح الأخطاء.. وتدعيم مهاجم الفراعنة نفسياً قبل المواجهة المقبلة

من ناحية أخرى، تعقد اللجنة المنظمة للبطولة الأفريقية تحت 23 سنة، برئاسة عمرو الجناينى، اجتماعاً موسعاً خلال اليوم لترتيب حفل الختام، ومناقشة طلب لجنة البروتوكول فى الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" تأجيل المباراة النهائية لمدة ساعة، من أجل فقرات الاحتفالية، ومن المقرر أن تعلن اللجنة المنظمة تعليمات دخول الاستاد وتحديد موعد دخول الجماهير وغلق أبواب الاستاد، والانتهاء من الترتيبات الخاصة بمراسم تسليم الكأس للفريق الفائز والميداليات للفريقين، ويكثف مسئولو هيئة استاد القاهرة، برئاسة اللواء على درويش، من جهودهم استعداداً لحفل الختام، وبدأ العمال فى تجهيز المعدات الخاصة بحفل الختام، الذى سيسبق المباراة النهائية، حيث يوجد مسئولو استاد القاهرة واللجنة المنظمة فى المقصورة الرئيسية لمتابعة التجهيزات.

وقال مصدر داخل اللجنة المنظمة لكأس الأمم الأفريقية: "حفل الختام سيكون بسيطاً، ومدة الحفل ستكون 8 دقائق فقط طبقاً للوائح الكاف الذى ينص على أن تكون مدة الحفل قصيرة ليتاح وقت كافٍ للفريقين للاستعداد للمباراة النهائية، وسيتضمن الحفل أغنية يتخللها بعض الاستعراضات، وعقب نهايتها ستبدأ عمليات الإحماء للمنتخبين مباشرة، وسيحضر الاحتفالية عدد من الشخصيات العامة والرياضة فى مصر وأفريقيا أبرزهم أحمد أحمد رئيس الكاف".