حساب الفراعنة يحتفي بالوصول إلى أولمبياد طوكيو: عودة منتخب الساجدين

احتفل حساب المنتخب المصري الرسمي على "تويتر" بتأهل منتخب مصر الأولمبي إلى فعاليات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، بعد تأهل الفريق إلى الدور النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما في البطولة التي تستضيفها مصر في تلك النسخة.

وتمكن المنتخب المصري الأولمبي من تحقيق فوز ثمين على نظيره جنوب أفريقيا في الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، عن طريق كل من رمضان صبحي من ركلة جزاء في الدقيقة 59 من عمر المباراة، وهدفين لعبد الرحمن مجدي في آخر عشر دقائق من اللقاء.

حساب منتخب مصر يحتفي بوصول الفراعنة إلى أولمبياد طوكيو

ونشر الحساب الرسمي للفراعنة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" صورة لمنتخب مصر الأولمبي وهم ساجدون بعد مباراة جنوب أفريقيا احتفالا بالصعود لأولمبياد طوكيو، معلقا عليها: "عودة منتخب الساجدين، الفراعنة في طوكيو".

وتمكن المنتخب المصري الأولمبي من تحقيق العلامة الكاملة حتى تلك اللحظة، حيث حقق الفريق الفوز في كل المباريات التي خاضها بدءًا من دور المجموعات من مباراة مالي بهدف دون رد، ومن ثم الفوز على غانا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ومن ثم التغلب على الكاميرون بهدفين مقابل هدف، وفي الدور نصف النهائي على جنوب أفريقيا بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.