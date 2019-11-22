عملوها الأبطال.. منتخب مصر يتوج بلقب أمم أفريقيا تحت 23 عاما لأول مرة في التاريخ (فيديو)

انتهت مباراة مصر وكوت ديفوار بفوز الفراعنة بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد القاهرة الدولي في نهائي أمم أفريقيا تحت 23 عاما، ليتوج المنتخب الوطني بالبطولة لأول مرة في التاريخ، بعد اللجوء للأوقات الإضافية.

وجاء الشوط الإضافي الأول بإثارة ومتعة بين المنتخبين، حيث أنقذ محمد صبحي حارس المنتخب الوطني الفراعنة من هدف مؤكد بعد تصويبة مباغته من أبوبكر دومبيا الذي سجل هدف التعديل، لتغالط الكرة محمد صبحي وتعود لدابو الذي انفرد بصبحي ونجح حارس الفراعنة في التصدي للكرة.

ولم ينجح المنتخب المصري في ترجمة أي فرصة إلى هدف خلال الشوط الإضافي الأول، حيث لم يسجل المنتخب المصري أي خطورة على مرمى الأفيال باستثناء كرة عمار حمدي التي تصدى لها حارس كوت ديفوار.

وفي الدقيقة 108 من الشوط الإضافي الثاني خرج عمار حمدي ونزل بدلا منه أحمد ياسر ريان، وخرج عبدالرحمن مجدي ونزل محمود الجزار.

الدقيقة 110 شهدت عرضية خطيرة من من الجهة اليمنى لتمر الكرة من أمام الجميع لتصل لركلة مرمى لصالح المنتخب الوطني.

الدقيقة 111 شهدت عرضية خطيرة من أحمد ياسر ريان ولكن نجحت دفاعات الأفيال في إخراج الكرة.

الدقيقة 114 نجح رمضان صبحي في تسجيل الهدف الثاني بعد تسديدة صاروخية من أحمد ياسر ريان ليتصدى حارس الأفيال لها لتعود الكرة لرمضان صبحي لينجح في تسجيل الهدف الثاني والقاتل في مرمى كوت ديفوار.

المنتخب المصري يحقق اللقب لأول مرة

المنتخب المصري نجح في التتويج بتلك البطولة لأول مرة في التاريخ، خاصة وأنها بدأت في عام 2011 بالمغرب ونجح منتخب الجابون في تحقيق اللقب حينها.