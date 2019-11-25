الزمالك يعود للدورى بغيابات مؤثرة وتشكيل جديد أمام إنبى

يعود فريق الزمالك فى السابعة والنصف مساء اليوم لمباريات الدورى بعد غياب دام ما يقرب من 40 يوماً، بسبب توقف المسابقة، حيث يحل ضيفاً على إنبى فى استاد السلام بالجولة السادسة من المسابقة، حيث يوجد الفريق الأبيض فى المركز الثانى بجدول المسابقة برصيد 10 نقاط بعد خوض أربع مباريات حقق الفوز فى ثلاث وتعادل فى مباراة واحدة أمام نادى مصر بثلاثة أهداف.

ويغيب عن الفريق الأبيض فى هذه المباراة الثنائى فرجانى ساسى بعد حصوله على الكارت الأحمر فى المواجهة السابقة أمام المقاولون وأشرف بن شرقى لإيقافه مباراة واحدة من قبل لجنة الانضباط، بعد المشادة التى حدثت بينه وبين التونسى سيف الدين الجزيرى لاعب المقاولون، وعدم لحاق محمد حسن بالمباراة، نظراً لعدم اكتمال شفائه، إلى جانب غموض موقف يوسف أوباما، لمعاناته من الإصابة بشد فى السمانة، ومصطفى محمد لرغبة الجهاز فى إراحته بعد مشاركته مع المنتخب الأولمبى وخوضه 5 مباريات فى وقت قصير، حيث يحتاج الفريق إلى جهوده فى مواجهة مازيمبى المقرر لها يوم السبت المقبل فى الجولة الأولى لدورى أبطال أفريقيا. وطالب المدير الفنى اللاعبين بالتركيز فى المباراة من البداية حتى النهاية وتقديم أداء جيد، فى ظل الجاهزية بعد فترة الراحة الطويلة التى حصلوا عليها، بسبب مشاركة المنتخب الأولمبى فى بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، واستقر ميتشو على تعديل تشكيل الفريق فى مواجهة إنبى، بسبب غياب فرجانى ساسى، ومحمد حسن، حيث سيتم الدفع باللاعب أحمد سيد زيزو بجوار طارق حامد فى وسط الملعب، ويدخل كريم بامبو أساسياً بدلاً من أشرف بن شرقى.

واطلع الصربى ميتشو المدير الفنى للفريق، على تقرير جهازه المعاون حول مستوى فريق إنبى ورصد معه العديد من الأمور ووضح من التدريبات الأخيرة أنه سيعتمد بشكل كبير على لاعبى الجهتين اليمنى واليسرى خلال المباراة لمجاراة سرعات لاعبى الفريق البترولى، والتركيز على الكرات العرضية، بجانب التركيز فى الواجبات الدفاعية.

غموض موقف "أوباما ومصطفى محمد".. "بامبو" أساسياً.. و"طولان" يحفز لاعبيه للفوز

وعلى الجانب الآخر، يخوض إنبى لقاء الزمالك فى ثانى مباراة له تحت قيادة مديره الفنى الجديد حلمى طولان، بعد أن خاض مباراة أسوان قبل فترة التوقف وانتهت بخسارة الفريق البترولى بهدف دون رد.

وعقد حلمى طولان جلسة مع اللاعبين طالبهم خلالها بالتركيز للظهور بشكل جيد، ونسيان المرحلة الماضية، وشدد عليهم بأن الفترة المقبلة لن تتحمل فقدان الفريق أى نقاط جديدة والبداية يجب أن تكون قوية من مباراة الزمالك، وأن تذيل الفريق جدول ترتيب الدورى لا يليق بوضع نادى إنبى وتاريخه منذ صعوده للدورى الممتاز، ومن المنتظر أن يعتمد طولان على تأمين دفاعه بشكل قوى أمام الزمالك نظراً لامتلاك الفريق الأبيض خط هجوم مميزاً، مع الاعتماد على الهجمات المرتدة لخطف هدف وهز شباك القلعة البيضاء.