عبدالحفيظ يهدد عمار حمدي بالغرامة المالية

وجه سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، تحذيرات شديدة اللهجة إلى اللاعب الشاب عمار حمدي، نجم وسط المنتخب الأولمبي ولاعب الفريق، وذلك بسبب تصريحاته التي تلمح بالرحيل حال استمرار استبعاده من المشاركة مع الأهلي.

وتابع "عبدالحفيظ" في جلسة عقدها مع اللاعب في المران الأول بعد انضمامه إلى تدريبات الأهلي عقب التتويج ببطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا والتأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020، أن أسلوب الضغط من أجل الرحيل مرفوض تمامًا طبقًا لمبادئ القلعة الحمراء، مهددًا إياه بتوقيع غرامة مالية عليه حال تجدد ذلك الأمر.

وأكد مدير الكرة لعمار حمدي، أن رحيله عن القلعة الحمراء سيكون بتعليمات من الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري رينيه فايلر، وأن النادي دائمًا يبحث عن مستقبل أفضل للاعبيه ويتحذ القرارت التي تصب في مصلحتهم.

وأدلى "عمار" بتصريحات تلفزيونية وصحفية عقب التألق في بطولة كأس أمم أفريقيا والمشاركة أساسيًا في تشكيل الفراعنة منذ المباراة الأولى بعد إصابة ناصر ماهر، لاعب الأهلي المعار إلى صفوف سموحة.

الاتحاد يفاوض الأهلي لضم عمار

ويجري محمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد السكندري، محاولات مع مسؤولي الأهلي بشكل مستمر من أجل الحصول على خدمات اللاعب خلال شهر يناير على أقصى تقدير، ويحسم الأهلي قراره في جلسة يعقدها مع فايلر في الفترة المقبلة من أجل تحديد ملف الراحلين في الشتاء.