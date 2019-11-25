أحدث الأخبار

أخر الأخبار

بريشيا يوضح حقيقة تصريحات رئيسه "العنصرية" ضد بالوتيلي

بعد رباعية الجونة.. فايلر يعادل إنجاز جوزيه التاريخي مع الأهلي

عاجل.. بعد 23 ثانية.. إنبي يتقدم على الزمالك بهدف محمد بسيوني(فيديو)

عبد الحفيظ يعدد مكاسب الفوز على الجونة

في ليلة تألق الحاوي.. الأهلي يمتع برباعية نظيفة بشباك الجونة (فيديو)

06:52 م | الإثنين 25 نوفمبر 2019
كتب: أحمد موسى
في ليلة تألق الحاوي.. الأهلي يمتع برباعية نظيفة بشباك الجونة (فيديو)

الأهلي والجونة

أخبار متعلقة

قاد وليد سليمان، الأهلي، لانتزاع صدارة الدوري برباعية نظيفة في شباك الجونة خلال المباراة التي جمعتهما بملعب الأخير ضمن مباراة مؤجلة من الأسبوع الخامس بالدوري.

وسجل وليد سليمان الهاتريك الأول له في تاريخه مع المارد الأحمر بشباك الجونة، منذ انتقاله في موسم 2010-2011.

وسجل الحاوي وليد سليمان ثلاثية الأهلي في الدقائق 10 و42 و49 من زمن المباراة، بينما اختتم حسين الشحات، رابع أهداف اللقاء في الدقيقة 88.

الفوز رفع رصيد الأهلي للنقطة الـ12 ليرتقي لصدارة ترتيب جدول الدوري مؤقتا، وله مباراتين مؤجلتين، بينما تجمد رصيد الجونة عند النقطة 4، في المركز الثالث عشر.

 

وأحرز وليد سليمان هدف الأهلي الأول في الدقيقة الـ10 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك الحارس الغرباوي.

قبل أن يضيف وليد سليمان أيضا الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 42، بلمسة واحدة بقدمه اليسرى من داخل منطقة الجزاء.

 

وجاء هدف الأهلي الثالث عن طريق وليد سليمان أيضا، في الدقيقة 49 برأسية من داخل منطقة الجزاء ليكمل الهاتريك، بعد انطلاقة من عمرو السولية، داخل منطقة الجزاء في الجهة اليسري قبل أن يرسل كرة عرضية، لتصطدم بقدم مدافع الجونة، ليضعها الحاوي داخل المرمى.

 

وفي الدقيقة 88، اختتم حسين الشحات أهداف الأهلي بإحراز الهدف الرابع بعد عرضية أرضية مميزة من البديل وليد أزارو ليضعها الأول بقدمه اليمنى على يسار الحارس الغرباوي.

أخبار قد تعجبك

"جيل طوكيو" تحت حصار الأهلى والزمالك

استطلاع رأى

  • أستون فيلا

    أستون فيلا

  • 0

    :

    0

    10:00 PM

    الدوري الإنجليزي الممتاز
  • نيوكاسل يونايتد

    نيوكاسل يونايتد

  • سبال

    سبال

  • 0

    :

    0

    09:45 PM

    الدوري الإيطالي الدرجة الأولى
  • جنوى

    جنوى

  • نادي الشرطة

    نادي الشرطة

  • 5

    :

    0

    06:00 PM

    كأس العرب للأندية الأبطال
  • إف سي نواذيبو

    إف سي نواذيبو

  • ليتشي

    ليتشي

  • 2

    :

    2

    04:00 PM

    الدوري الإيطالي الدرجة الأولى
  • كالياري

    كالياري

  • أنطاليا سبور

    أنطاليا سبور

  • 0

    :

    1

    07:00 PM

    الدوري التركي الممتاز
  • غازي عنتاب سبور

    غازي عنتاب سبور

  • نادي نساجي مازندران

    نادي نساجي مازندران

  • 1

    :

    2

    02:00 PM

    دوري المحترفين الإيراني
  • استقلال طهران

    استقلال طهران

  • الجونة

    الجونة

  • 0

    :

    4

    05:00 PM

    الدوري المصري الممتاز
  • الأهلي

    الأهلي

  • إنبي

    إنبي

  • 1

    :

    0

    07:30 PM

    الدوري المصري الممتاز
  • الزمالك

    الزمالك

الأكثر قراءة

الأهلي يعرض على فايلر استعادة "بيكهام".. وبند بالعقد يقرب الصفقة

خاص.. فايلر يوقع رسميا بالموافقة على انضمام كهربا للأهلي

فايلر: جروس قال لي الأهلي أكبر شئ يمكن أن تراه في حياتك.. جماهيره 70 مليون
محمد صلاح يقترب من المشاركة مع الفراعنة فى أولمبياد طوكيو