في ليلة تألق الحاوي.. الأهلي يمتع برباعية نظيفة بشباك الجونة (فيديو)

قاد وليد سليمان، الأهلي، لانتزاع صدارة الدوري برباعية نظيفة في شباك الجونة خلال المباراة التي جمعتهما بملعب الأخير ضمن مباراة مؤجلة من الأسبوع الخامس بالدوري.

وسجل وليد سليمان الهاتريك الأول له في تاريخه مع المارد الأحمر بشباك الجونة، منذ انتقاله في موسم 2010-2011.

وسجل الحاوي وليد سليمان ثلاثية الأهلي في الدقائق 10 و42 و49 من زمن المباراة، بينما اختتم حسين الشحات، رابع أهداف اللقاء في الدقيقة 88.

الفوز رفع رصيد الأهلي للنقطة الـ12 ليرتقي لصدارة ترتيب جدول الدوري مؤقتا، وله مباراتين مؤجلتين، بينما تجمد رصيد الجونة عند النقطة 4، في المركز الثالث عشر.

وأحرز وليد سليمان هدف الأهلي الأول في الدقيقة الـ10 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك الحارس الغرباوي.

قبل أن يضيف وليد سليمان أيضا الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 42، بلمسة واحدة بقدمه اليسرى من داخل منطقة الجزاء.

وجاء هدف الأهلي الثالث عن طريق وليد سليمان أيضا، في الدقيقة 49 برأسية من داخل منطقة الجزاء ليكمل الهاتريك، بعد انطلاقة من عمرو السولية، داخل منطقة الجزاء في الجهة اليسري قبل أن يرسل كرة عرضية، لتصطدم بقدم مدافع الجونة، ليضعها الحاوي داخل المرمى.

وفي الدقيقة 88، اختتم حسين الشحات أهداف الأهلي بإحراز الهدف الرابع بعد عرضية أرضية مميزة من البديل وليد أزارو ليضعها الأول بقدمه اليمنى على يسار الحارس الغرباوي.