رئيس الزمالك: الغائبون عن مباراة إنبى متمردون

أكد رئيس نادى الزمالك، تمرد لاعبي الفريق الغائبين عن مباراة إنبى، ضمن منافسات الجولة السادسة لبطولة الدورى.

وقال رئيس القلعة البيضاء، خلال تصريحاته الصحفية، على هامش مباراة الزمالك وإنبى: "جميع اللاعبين الغائبين عن المباراة بسبب الإصابة غير صحيح، وهم متمردون، إشارة منه إلى أنهم غاضبون بسبب عدم تعديل عقودهم حتى الآن".

ويفقد الفارس الأبيض فى مباراة إنبى، جهود التونسي فرجاني ساسي بسبب الإيقاف، وطارق حامد بسبب الإصابة، ومحمود عبد العزيز لإصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وكذلك يغيب المغربي أشرف بن شرقي بسبب الإيقاف، والظهير الأيسر عبد الله جمعة وأوباما بسبب الإصابة.

وكان أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بالنادي الأبيض، أعلن أمس، خلال تصريحاته فى الموقع الرسمى للنادى، أن خروج الثلاثي طارق حامد ويوسف أوباما وعبد الله جمعة لاعبي الفريق الأول، من قائمة الفريق للقاء انبى، جاء بسبب الإصابة، وفضل الجهاز الفني بقيادة الصربي ميتشو استبعادهم، حفاظا عليهم، قبل أن يخرج رئيس النادى، وينفى ذلك معلنا تمرد اللاعبين.

يذكر أن رئيس النادى، عقد جلسة عاصفة مع لاعبى الفريق، خلال الساعات التى سبقت المباراة، وحذرهم من افتعال أى مشكلة خاصة بالمستحقات المالية الخاصة بهم.

وشدد عليهم، أن النادى لن يتأخر فى صرفها خلال الأيام المقبلة، وتحديدًا بعد عودة البعثة من الكونغو، وطالبهم بالتركيز، وعدم التفكير كثيرًا فى أمور خارج الملعب.