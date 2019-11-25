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محتفلا بشعار الأهلي.. محمد شريف يسجل هدف إنبي الثاني في شباك الزمالك (فيديو)

09:22 م | الإثنين 25 نوفمبر 2019
كتب: محمد محجوب
محتفلا بشعار الأهلي.. محمد شريف يسجل هدف إنبي الثاني في شباك الزمالك (فيديو)

محمد شريف

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تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي، من تسجل الهدف الثاني في شباك الزمالك، في المباراة المقامة بينهما حاليا، على استاد السلام، بالجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز.

وجاء هدف الفريق البترولي الثاني عن طريق اللاعب محمد شريف، في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من زمن المباراة، بعد إنفراده بحارس الأبيض محمد عواد، واحتفل على طريقة النسر الشهيرة للاعبي الأهلي.

    

وتقدم إنبي بالهدف الأول عن طريق محمد بسيوني، بعد 23 ثانية من بداية المباراة، بعد أن عادت له الكرة من العارضة يسددها داخل الشباك.

    

وتعادل الزمالك عن طريق محمود علاء، من ركلة جزاء، في الدقيقة 42.

    

ويدخل الزمالك المباراة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري، برصيد 10 نقاط، ويسعى للفوز من أجل خطف الصدارة التي يعتليها الأهلي برصيد 12 نقطة.

وعلى الجانب الآخر، يأمل إنبي تحت قيادة حلمي طولان، من تحقيق الفوز الأول لهم بالدوري، بعد تحقيق نقطة وحيدة من 5 جولات.

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