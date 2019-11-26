خاص.. ميتشو أجرى تعديلات مفاجئة في التشكيل قبل مباراة إنبي

أكد مصدر داخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن الصربي ميتشو المدير الفني للفارس الأبيض، أحدث تغييرات مفاجئة في التشكيل الأساسي للفريق خلال مباراة إنبي عكس ما تم في المران الأخير قبل المباراة.

وشدد المصدر خلال تصريحاته الخاصة لـ "الوطن سبورت" على أن المدير الفني للقلعة البيضاء أحدث ما يقرب من ثلاثة تغييرات في التشكيل بشكل مفاجئ على الرغم من أن التدريب الأخير، والذي شهد تواجد شيكابالا أساسيا ومصطفى محمد على دكة البدلاء إلا أن الجميع تفاجأ بتغيير التشكيل قبل المباراة.

الزمالك يتلقى الهزيمة الأولى له في بطولة الدوري المصري

وتلقى نادي الزمالك الهزيمة الأولى له منذ بداية الموسم أمام نادي إنبي بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز، وسجل الأهداف كل من محمد بسيوني للفريق البترولي في الدقيقة الأولى من عمر المباراة، قبل أن يتعادل للأبيض محمود علاء من ركلة جزاء، ليتمكن محمد شريف من خطف ثلاث نقاط لنادي إنبي في الدقيقة 91 من الوقت بدل الضائع في المباراة.

وشن رئيس نادي الزمالك هجوما شديدا على المدير الفني عقب انتهاء المباراة وتلقي الفريق الهزيمة، محملا المدير الفني كل المسؤولية عن الخسارة.