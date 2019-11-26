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عاجل.. أول رد رسمي من كاف على قرار انسحاب الزمالك من السوبر

04:04 م | الثلاثاء 26 نوفمبر 2019
كتب: حسن مظهر
عاجل.. أول رد رسمي من كاف على قرار انسحاب الزمالك من السوبر

فريق الزمالك

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رد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف على قرار نادي الزمالك بعدم خوض مباراة السوبر الأفريقي في دولة قطر في مؤتمر صحفي بالقلعة البيضاء اليوم.

وقال عضو لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم شيهو ديكو، في تصريحات خاصة للوطن سبورت: "كاف سيراجع الأمر ويتخذ القرار المناسب، حال وصول ما يفيد بانسحاب نادي الزمالك".

وتابع: "لا نعلم شيء عن قرار انسحاب بطل الكونفدرالية في الموسم الماضي ولا نتعامل سوى مع الخطابات الرسمية".

ومن المقرر أن يصطدم الزمالك بنظيره الترجي يوم 14 فبراير المقبل بالدوحة، لتكون ثاني نسخة للسوبر الأفريقي تقام في دولة قطر، بعد مباراة الترجي والرجاء العام الماضي والتي انتهت بفوز الرجاء بهدفين مقابل هدف وحيد.

يذكر أن رئيس الزمالك أكد أنه يرفض خوض مباراة السوبر الأفريقي في قطر نظرا لأنه "يعتبرها مثل إسرائيل وتركيا، وأنه يتخوف من سقوط لاعبي الزمالك كأسرى حرب حال سفرهم إلى قطر".

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