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الماتش: الأهلي أرسل لمؤمن زكريا جواب الاستغناء عنه

01:13 ص | الأربعاء 27 نوفمبر 2019
كتب: عبد الرحمن خالد
الماتش: الأهلي أرسل لمؤمن زكريا جواب الاستغناء عنه

مؤمن زكريا لاعب نادي الأهلي

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قال الإعلامي هاني حتحوت إن النادي الأهلي أرسل للاعبه مؤمن زكريا جواب استغناء النادي عن خدماته قبل أيام.

وأضاف "حتحوت"، خلال تقديمه برنامج "الماتش" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" إن هذه الخطوة يمكن أن تكون قانونية طبيعية، خاصة أنه ليس هناك عقد مفعل بين الطرفين على حد قوله، ولكن وقتها يجب أن يكون هناك التزام من الأهلي بما أعلن عنه خلال الأيام السابقة، وهو تحمل تكاليف علاج اللاعب.

هاني حتحوت: الأهلي أبلغ مؤمن زكريا أنه غير قادر على تحمل تكاليف علاجه 

وأشار مستشهدا بالموقع الرسمي للنادي الأهلي أن الفريق قد أعلن تحمله تكاليف علاج مؤمن زكريا ومستحقاته المالية بقرار من مجلس الإدارة منذ شهر يوليو الماضي، متابعا: "لكن الأهلي أبلغ اللاعب أنه لن يستطع تحمل تكاليف علاجه، لذلك كان ظهور اللاعب في مقطع فيديو مع تركي آل الشيخ بدون علم النادي الأهلي ولم تتم بالتنسيق بين الطرفين". 

وقال "حتحوت" إن "زكريا" متعجب من موقف الفريق على الرغم من إعلان القلعة الحمراء في كل وسائل الإعلام تحمل تكاليف علاج جناح الفريق. 

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