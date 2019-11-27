مفاجأة.. حازم إمام يرفض تعليمات ميتشو في مران الزمالك

كشف مصدر داخل الفريق الأول لكرة القدم في نادي الزمالك، عن أن حازم إمام ظهير أيمن الفريق رفض، خلال الفترة الماضية، توظيفه في مركز الظهير الأيسر.

وشدد المصدر، خلال تصريحاته الخاصة لـ"الوطن سبورت"، على أن الصربي ميتشو المدير الفني للفريق، كان يرغب في توظيف حازم إمام في مركز الظهير الأيسر، خلال الفترة الماضية، إلا أن اللاعب رفض، وأكد أن هذا ليس مركزه ولن يجيد فيه، ودخل في جدال قوي مع المدرب الصربي خلال المران، ولكن الأخير تقبل الأمر في النهاية.

كان اللاعب تلقى عرضا جديدا من أحد الأندية السعودية للانتقال إلى صفوفه، بجانب عرض من نادٍ سوداني، إلا أن اللاعب لم يحسم قراره النهائي حتى الآن، منتظرا موقفه مع الزمالك.

وتتجاهل إدارة القلعة البيضاء، الحديث مع اللاعب حتى الآن بشأن تجديد عقده، والذي سينتهى بنهاية الموسم الجاري، وهو الأمر الذي أغضب اللاعب كثيرا.

ويستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك لمواجهة مازيمبي الكونغولي، السبت المقبل، في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

واختار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، طاقم تحكيم جابوني لإدارة المباراة ضم الجابوني إريك أوتوجو كاستان حكم ساحة، والتشادي عيسى يايا والجابوني مارليس بوريس مساعدين أول وثاني، والجابوني بيير أتشو حكم رابع.