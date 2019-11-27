أسوان يهدي الأهلي صدارة الدوري بالتعادل مع بيراميدز (فيديو)

تعادل فريق بيراميدز أمام أسوان بهدفين لكل فريق خلال المباراة التي أقيمت بينهما، منذ قليل، على ملعب الدفاع الجوي بالتجمع الخامس، ضمن مباريات الجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز.

سجل جون أنطوي الهدف الأول لبيراميدز في الدقيقة السابعة بعدما تلقى عرضية رائعة من محمد فاروق، استقبلها المهاجم الغاني بضربة رأسية متقنة على يسار الحارس مسعد عوض، لتسكن الشباك، وتعادل لأسوان أوميد أوكري في الدقيقة 43، وأضاف محمد فاروق الهدف الثاني لبيراميدز في الدقيقة 44.

وفي الشوط الثاني عاد أوكري وأحرز التعادل في الدقيقة 75 بتسديدة قوية على يسار المهدي سليمان حارس مرمى بيراميدز.

وجاءت المباراة جيدة المستوى، ومثيرة، حيث بدأ بيراميدز المباراة بسيطرة كاملة على مجريات المباراة، فيما لجأ فريق أسوان للدفاع لحماية شباكه من تلقي أهداف.

وفي الشوط الثاني نشط أسوان بشكل كبير، ونجح في إيقاف هجوم بيراميدز، وإدراك هدف التعادل، لتنتهي المباراة بتعادل الفريقين 2\2.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد بيراميدز إلى 12 نقطة في المركز الثاني بنفس الرصيد مع الأهلي المتفوق بالاهداف، بينما ارتفع رصيد أسوان إلى خمسة نقاط في المركز 14.