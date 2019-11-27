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شوقي غريب عن لقب أمم أفريقيا: كان ورانا جماهير أصيلة وبلد جميلة

10:09 م | الأربعاء 27 نوفمبر 2019
كتب: محمد أسامة رمضان
شوقي غريب عن لقب أمم أفريقيا: كان ورانا جماهير أصيلة وبلد جميلة

شوقي غريب

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قال شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي، إن التوتر الذي أصابه في مباراة نهائي بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 عاما، لم يؤثر على تركيزه.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على شاشة "CBC"، أن تركيزه كان منصبا على كيفية إسعاد الشعب المصري، مضيفا: "كان ورانا بلد وجماهير وناس أصيلة وبلد جميلة".

وتابع: "من فترة قليلة كنا في نفس المكان ونفس الملعب، وحصلت صدمة عند الناس فهل هنكون بنفس الشكل، ونزعل الناس اللي جايه، وكنا بنراهن على إن الناس هتيجي وتحضر وتقف ورانا، وراهنت أكتر من مرة، وقلت إن الناس هتيجي، وقلت دا من أول مؤتمر لآخر مؤتمر، تعالوا ومش هنخذلكم".

أضاف: "أما حصل التعادل عملت تغييرين في بداية الشوط غيرا أداء وشكل الفريق كله، وكان عندي ثقة إننا هنكسب ومش معقول هنخذل الـ 80 ألف اللي في الملعب، ولا الـ 100 مليون اللي اتفرجوا علينا".

وتوج منتخب مصر الأولمبي ببطولة أمم أفريقيا، بعد تغلبه على منتخب كوت ديفوار بنتيجة هدفين لهدف.

وكان المنتخب الأولمبي ومنتخبا كوت ديفوار وجنوب أفريقيا، قد تأهلوا إلى دورة الألعاب الصيفية التي تستضيفها طوكيو العام المقبل، بعد الحصول على المراكز الثلاثة الأولى، في البطولة.

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