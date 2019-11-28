خاص.. "كهربا" أهلاوي 4 مواسم ونصف بـ68 مليون جنيه

أنهت إدارة الكرة بالنادي الأهلي كافة الأمور الخاصة بتوقيع محمود عبد المنعم كهربا للانضمام لصفوف الفريق لمدة 4 مواسم ونصف مقبلة.

وعلم "الوطن سبورت" كافة التفاصيل الخاصة بضم اللاعب والذي أنهى توقيعه بشكل رسمي خلال الأيام القليلة الماضية لمدة 4 مواسم ونصف.

وتبلغ قيمة تعاقد اللاعب 15 مليون جنيه سنويا مع الفريق، جزء منها قيمة عقده، والآخرى نسبة إعلانات، حيث يتقاضى 12 مليون جنيه سنويا من خزينة النادي، بالإضافة إلى 3 ملايين جنيه إعلانات ولا يتضمن العقد نسبة مشاركة مع الفريق.

وأتم مسؤولو الأهلي التعاقد مع اللاعب بشكل رسمي، ويتوقف الإعلان الرسمي على عودة المدير الفني السويسري رينيه فايلر من تونس عقب الانتهاء من مباراة النجم الساحلي

ويحسم فايلر موعد إعلان التوقيع مع اللاعب وموعد انتظامه في التدريبات والذي لا يزال محل دراسة السويسري، نظرا لأن اللاعب سيظل طوال شهر ديسمبر بالكامل دون فريق أو تدريبات إذا لم يسمح له السويسري بالتدريب مع الفريق إلى أن يتم قيده.