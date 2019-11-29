عاجل.. رمضان وربيعة يقودان تشكيل الأهلي لمواجهة النجم الساحلي

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أعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة النجم الساحلي، في المباراة التي تنطلق بين الفريقين على ستاد رادس، في التاسعة مساء اليوم الجمعة، في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: علي معلول، رامي ربيعة، أيمن أشرف، محمد هاني.
خط الوسط: عمرو السولية، محمد مجدي أفشة، وليد سليمان.
خط الهجوم: رمضان صبحي، حسين الشحات، جونيور أجايي.
ويدخل الأهلي لقاء اليوم تحت قيادة جهازه الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر، من أجل حصد الثلاث نقاط الأولى في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا ومواصلة قطار انتصاراته في اللقاء الثامن لفايلر، في كل البطولات.
ولعب الأهلي تحت قيادة فايلر 7 مباريات نجح في تحقيق الفوز خلالها، حيث فاز على الزمالك بالسوبر المصري، ثم فاز على كانو سبورت بطل غينيا في دور ال32 ذهابا وإيابا، وفاز في الدوري خلال أول 4 مباريات أمام كل من سموحة، الإنتاج الحربي، أسوان وأخيرا الجونة في اللقاء الذي أقيم يوم الاثنين الماضي.
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