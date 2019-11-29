15 دقيقة.. طرد أيمن أشرف يربك حسابات الأهلي في مواجهة النجم ( فيديو )

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الأهلي والنجم الساحلي
مرت 15 دقيقة من زمن مباراة الأهلي المصري ضد مضيفه النجم الرياضي الساحلي، على ملعب رادس بتونس، في إطار الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
وبدأ الأهلي مهاجماً، حيث اعتمد على الجبهة اليسرى بقيادة الظهير الدولي التونسي علي معلول، صاحب الخبرات الكبيرة، لكن النجم استطاع الحد من خطورته بقيادة الظهير وجدي كشريدة.
وتعرض عمرو السولية لاعب وسط الأهلي ومنتخب مصر، لإصابة قوية في الدقيقة الثالثة من زمن اللقاء، بعد تدخل عنيف من لاعب وسط النجم الساحلي، لكنه استطاع استكمال المباراة.
وانحصر اللعب في وسط الملعب بين الفريقين، بعد عدة تمريرات خاطئة من الجانبين، وسط تمركز جيد من مدافعي الفريقين، حيث ظهر الحذر على أداء الفريقين.
واعتمد نادي النجم الساحلي على اللاعب ياسين الشيخاوي، الذي نجح في تجاوز لاعبي الأهلي في أكثر من مناسبة، لكن دون ترجمة ذلك لفرص حقيقية.
وتعرض مدافع الأهلي أيمن أشرف للطرد في الدقيقة 13 من زمن المباراة، وذلك بعد عرقلته مهاجم النجم الساحلي ماهر الحناشي، ليشهر الحكم البطاقة الحمراء.
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