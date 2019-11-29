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وسط اشتباكات وأزمات.. الأهلي يخسر أمام النجم الساحلي ( فيديو )

10:51 م | الجمعة 29 نوفمبر 2019
كتب: مصطفى جمال
وسط اشتباكات وأزمات.. الأهلي يخسر أمام النجم الساحلي ( فيديو )

مباراة النجم الساحلي والأهلي

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حقق فريق النجم الساحلي التونسي، فوزاً هاماً على حساب ضيفه الأهلي، بهدف دون رد، في المباراة التي انتهت منذ قليل على ملعب رادس بتونس، في إطار الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية، في مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وسجل ياسين الشيخاوي هدف الفريق التونسي الوحيد في الدقيقة 50، بعد عرضية متقنة من زميله لاعب الوسط محمد المثناني، بعدما فشل المدافع رامي ربيعة في إبعادها، ليتسلمها الشيخاوي ببراعة ويسددها بقوة في شباك محمد الشناوي حارس الأهلي.

وكانت نقطة التحول في المباراة، هي طرد المدافع أيمن أشرف في الدقيقة 13 من زمن الشوط الأول، بعد إعاقة ماهر الحناشي لاعب النجم.

ودفع فايلر باللاعب محمد هاني بدلاً من وليد سليمان، ليشغل مركز الظهير الأيمن، ويعود أحمد فتحي لمركز قلب الدفاع.

وتعرض علي معلول الظهير الأيسر للنادي الأهلي للإصابة في العضلة الضامة، ولم يستطع إكمال المباراة، ليدفع فايلر بلاعب الوسط المالي أليو ديانج بدلاً منه في الدقيقة 68 من زمن المباراة، لتزداد معاناة الأهلي الذي يلعب منقوصاً منذ الدقيقة 13، بعد طرد المدافع أيمن أشرف.

وتعرض اللاعب ماهر الحناشي للإصابة في الدقيقة 84، ليغادر الملعب ويكمل الفريق التونسي المباراة بعشر لاعبين هو الآخر بعد إجراء التبديلات الثلاثة.

وفشل الأهلي في تشكيل أي خطورة على الفريق التونسي سوى من رأسية سهلة من المهاجم جونيور أجايي، واستطاع النجم الحفاظ على تقدمه والقضاء غلى خطورة الفريق المصري.

وشهدت المباراة مشادات بين لاعبي الفريقين طوال أحداث الشوطين، وانتهت باشتباكات بعد صافرة الحكم.

وبتلك النتيجة رفع النجم رصيده إلى ثلاث نقاط، بينما لا يمتلك الأهلي أي رصيد من النقاط، في المجموعة الثانية التي تضم أيضاً الهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي.

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