عاجل.. الأهلي يدرس التقدم بشكوى ضد حكم مباراة النجم الساحلي

تدرس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، التقدم بشكوى رسمية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، ضد الحكم البتسواني جوشو بوندو، الذي أدار مباراة الفريق أمام النجم الساحلي التونسي، والتي أقيمت، أمس، على ملعب رادس، وانتهت بخسارة المارد الأحمر بهدف نظيف.

وتأتي هذه الشكوى بسبب الأخطاء الجسيمة التي وقع فيها الحكم البتسواني، خلال المباراة، التي أثرت على نتيجة اللقاء، وتتمثل أبرز هذه الأخطاء في قرار طرد أيمن أشرف مدافع الأهلي في الدقيقة الثالثة عشر من بداية المباراة، وهو القرار الذي أكد كل خبراء التحكيم عدم صحته وأنه القرار خاطئ تمامًا.

أما الحالة الثانية التي يستند عليها الأهلي في شكواه هي عدم توفير الحماية الكافية للاعبي الأهلي، خلال المباراة، وهو الأمر الذي أدى إلى مشاحنات واستفزازات كبيرة، أخرجت اللاعبين عن تركيزهم.

وخسر الأهلي أمام النجم الساحلي بهدف دون رد، خلال المباراة التي جمعتهما، أمس، ضمن منافسات الجولة الأولى لمرحلة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، ليتذيل جدول ترتيب المجموعة الثانية دون رصيد من النقاط خلف الهلال السوداني والنجم الساحلي المتصدرين لجدول ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، حيث يحتل بلاتينيوم الزيمبابوي المركز الثالث دون رصيد من النقاط.