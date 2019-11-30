أحدث الأخبار

أخر الأخبار

معلول يجري أشعة اليوم.. واحتمالية غيابه من 4 إلى 6 أسابيع

صحف تونس تتغنى بفوز النجم على الأهلي: الشيخاوي يحلق بالفريق ببداية قوية

قبل إجرائها بساعات.. تعرف على قواعد قرعة يورو 2020

بعثة الأهلي تصل إلى القاهرة بعد الهزيمة من النجم في دوري الأبطال

عاجل.. الأهلي يدرس التقدم بشكوى ضد حكم مباراة النجم الساحلي

11:36 ص | السبت 30 نوفمبر 2019
كتب: علي سمير
عاجل.. الأهلي يدرس التقدم بشكوى ضد حكم مباراة النجم الساحلي

محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي

أخبار متعلقة

تدرس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، التقدم بشكوى رسمية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، ضد الحكم البتسواني جوشو بوندو، الذي أدار مباراة الفريق أمام النجم الساحلي التونسي، والتي أقيمت، أمس، على ملعب رادس، وانتهت بخسارة المارد الأحمر بهدف نظيف.

وتأتي هذه الشكوى بسبب الأخطاء الجسيمة التي وقع فيها الحكم البتسواني، خلال المباراة، التي أثرت على نتيجة اللقاء، وتتمثل أبرز هذه الأخطاء في قرار طرد أيمن أشرف مدافع الأهلي في الدقيقة الثالثة عشر من بداية المباراة، وهو القرار الذي أكد كل خبراء التحكيم عدم صحته وأنه القرار خاطئ تمامًا.

أما الحالة الثانية التي يستند عليها الأهلي في شكواه هي عدم توفير الحماية الكافية للاعبي الأهلي، خلال المباراة، وهو الأمر الذي أدى إلى مشاحنات واستفزازات كبيرة، أخرجت اللاعبين عن تركيزهم.

وخسر الأهلي أمام النجم الساحلي بهدف دون رد، خلال المباراة التي جمعتهما، أمس، ضمن منافسات الجولة الأولى لمرحلة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، ليتذيل جدول ترتيب المجموعة الثانية دون رصيد من النقاط خلف الهلال السوداني والنجم الساحلي المتصدرين لجدول ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، حيث يحتل بلاتينيوم الزيمبابوي المركز الثالث دون رصيد من النقاط.

أخبار قد تعجبك

الأهلى يعود من تونس.. و«فايلر» يجهز البدلاء لـ«بنى سويف»

استطلاع رأى

  • نيوكاسل يونايتد

    نيوكاسل يونايتد

  • 0

    :

    0

    02:30 PM

    الدوري الإنجليزي الممتاز
  • مانشستر سيتي

    مانشستر سيتي

  • تشيلسي

    تشيلسي

  • 0

    :

    0

    05:00 PM

    الدوري الإنجليزي الممتاز
  • وست هام يونايتد

    وست هام يونايتد

  • ليفربول

    ليفربول

  • 0

    :

    0

    05:00 PM

    الدوري الإنجليزي الممتاز
  • برايتون

    برايتون

  • بيرنلي

    بيرنلي

  • 0

    :

    0

    05:00 PM

    الدوري الإنجليزي الممتاز
  • كريستال بالاس

    كريستال بالاس

  • توتنهام هوتسبير

    توتنهام هوتسبير

  • 0

    :

    0

    05:00 PM

    الدوري الإنجليزي الممتاز
  • بورنموث

    بورنموث

  • ساوثهامتون

    ساوثهامتون

  • 0

    :

    0

    07:30 PM

    الدوري الإنجليزي الممتاز
  • واتفورد

    واتفورد

  • ستراسبورج

    ستراسبورج

  • 0

    :

    0

    06:30 PM

    الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
  • ليون

    ليون

  • ليل

    ليل

  • 0

    :

    0

    09:00 PM

    الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
  • ديجون

    ديجون

  • ستاد ريمس

    ستاد ريمس

  • 0

    :

    0

    09:00 PM

    الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
  • بوردو

    بوردو

  • مونبيليه

    مونبيليه

  • 0

    :

    0

    09:00 PM

    الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
  • أميان

    أميان

  • نيس

    نيس

  • 0

    :

    0

    09:00 PM

    الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
  • أنجيه

    أنجيه

  • نيم أولمبيك

    نيم أولمبيك

  • 0

    :

    0

    09:00 PM

    الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
  • ميتز

    ميتز

  • هيرتا برلين

    هيرتا برلين

  • 0

    :

    0

    04:30 PM

    الدوري الألماني
  • بوروسيا دورتموند

    بوروسيا دورتموند

  • هوفنهايم

    هوفنهايم

  • 0

    :

    0

    04:30 PM

    الدوري الألماني
  • فورتونا دوسلدورف

    فورتونا دوسلدورف

  • بادربورن

    بادربورن

  • 0

    :

    0

    04:30 PM

    الدوري الألماني
  • لايبزيج

    لايبزيج

  • كولن

    كولن

  • 0

    :

    0

    04:30 PM

    الدوري الألماني
  • أوجسبورج

    أوجسبورج

  • بايرن ميونخ

    بايرن ميونخ

  • 0

    :

    0

    07:30 PM

    الدوري الألماني
  • باير ليفركوزن

    باير ليفركوزن

  • ديبورتيفو ألافيس

    ديبورتيفو ألافيس

  • 0

    :

    0

    02:00 PM

    الدوري الإسباني
  • ريال مدريد

    ريال مدريد

  • ريال سوسييداد

    ريال سوسييداد

  • 0

    :

    0

    05:00 PM

    الدوري الإسباني
  • إيبار

    إيبار

  • ريال مايوركا

    ريال مايوركا

  • 0

    :

    0

    07:30 PM

    الدوري الإسباني
  • ريال بيتيس

    ريال بيتيس

  • فالنسيا

    فالنسيا

  • 0

    :

    0

    10:00 PM

    الدوري الإسباني
  • فياريال

    فياريال

  • مازيمبي

    مازيمبي

  • 0

    :

    0

    03:00 PM

    دوري أبطال أفريقيا
  • الزمالك

    الزمالك

  • بريميرو دي اوجوستو

    بريميرو دي اوجوستو

  • 0

    :

    0

    06:00 PM

    دوري أبطال أفريقيا
  • زيسكو يونايتد

    زيسكو يونايتد

  • إتحاد الجزائر

    إتحاد الجزائر

  • 0

    :

    0

    06:00 PM

    دوري أبطال أفريقيا
  • الوداد الرياضي

    الوداد الرياضي

  • ماميلودي سنداونز

    ماميلودي سنداونز

  • 0

    :

    0

    09:00 PM

    دوري أبطال أفريقيا
  • بيترو أتلتيكو

    بيترو أتلتيكو

  • الرجاء الرياضي

    الرجاء الرياضي

  • 0

    :

    0

    09:00 PM

    دوري أبطال أفريقيا
  • الترجي

    الترجي

  • بريشيا كالتشيو

    بريشيا كالتشيو

  • 0

    :

    0

    04:00 PM

    الدوري الإيطالي الدرجة الأولى
  • أتلانتا

    أتلانتا

  • جنوى

    جنوى

  • 0

    :

    0

    07:00 PM

    الدوري الإيطالي الدرجة الأولى
  • تورينو

    تورينو

  • فيورنتينا

    فيورنتينا

  • 0

    :

    0

    09:45 PM

    الدوري الإيطالي الدرجة الأولى
  • ليتشي

    ليتشي

  • فيليم 2 تيلبورج

    فيليم 2 تيلبورج

  • 0

    :

    0

    07:30 PM

    دوري الدرجة الأولى الهولندي
  • أوتريخت

    أوتريخت

  • فورتانا سيتارد

    فورتانا سيتارد

  • 0

    :

    0

    08:45 PM

    دوري الدرجة الأولى الهولندي
  • جرونينجين

    جرونينجين

  • هيراكليس الميلو

    هيراكليس الميلو

  • 0

    :

    0

    09:45 PM

    دوري الدرجة الأولى الهولندي
  • أدو دين هاج

    أدو دين هاج

  • موريرينسي

    موريرينسي

  • 0

    :

    0

    05:30 PM

    الدوري البرتغالي الممتاز
  • ديبورتيفو أفيس

    ديبورتيفو أفيس

  • بنفيكا

    بنفيكا

  • 0

    :

    0

    08:00 PM

    الدوري البرتغالي الممتاز
  • ماريتيمو

    ماريتيمو

  • بورتيمونينسي

    بورتيمونينسي

  • 0

    :

    0

    10:30 PM

    الدوري البرتغالي الممتاز
  • نادي فاماليساو

    نادي فاماليساو

  • سيفاس سبور

    سيفاس سبور

  • 0

    :

    0

    02:00 PM

    الدوري التركي الممتاز
  • قاسم باشا

    قاسم باشا

  • تشايكور ريزا سبور

    تشايكور ريزا سبور

  • 0

    :

    0

    02:00 PM

    الدوري التركي الممتاز
  • كونيا سبور

    كونيا سبور

  • ألانياسبور

    ألانياسبور

  • 0

    :

    0

    04:30 PM

    الدوري التركي الممتاز
  • أنقرة جوجو

    أنقرة جوجو

  • جوزتيبي

    جوزتيبي

  • 0

    :

    0

    07:00 PM

    الدوري التركي الممتاز
  • فنربخشة

    فنربخشة

  • بايكان

    بايكان

  • 0

    :

    0

    01:30 PM

    دوري المحترفين الإيراني
  • تركتور سازي تبريز

    تركتور سازي تبريز

  • سباهان اصفهان

    سباهان اصفهان

  • 0

    :

    0

    01:30 PM

    دوري المحترفين الإيراني
  • استقلال طهران

    استقلال طهران

  • باديديه مشهد

    باديديه مشهد

  • 0

    :

    0

    03:30 PM

    دوري المحترفين الإيراني
  • صنعت نفط عبادان

    صنعت نفط عبادان

  • بیرسبولیس

    بیرسبولیس

  • 0

    :

    0

    04:00 PM

    دوري المحترفين الإيراني
  • نادي نساجي مازندران

    نادي نساجي مازندران

  • نجم المتلوي

    نجم المتلوي

  • 0

    :

    0

    03:00 PM

    الدوري التونسي
  • اتحاد تطاوين

    اتحاد تطاوين

  • النادي الإفريقي

    النادي الإفريقي

  • 0

    :

    0

    03:00 PM

    الدوري التونسي
  • نادي المستقبل الرياضي بسليمان

    نادي المستقبل الرياضي بسليمان

  • الاتحاد السكندري

    الاتحاد السكندري

  • 0

    :

    0

    07:30 PM

    الدوري المصري الممتاز
  • الإسماعيلي

    الإسماعيلي

  • الظفراء

    الظفراء

  • 0

    :

    0

    04:00 PM

    كأس الخليج العربي الإماراتي
  • النصر

    النصر

  • إتحاد كلباء

    إتحاد كلباء

  • 0

    :

    0

    04:00 PM

    كأس الخليج العربي الإماراتي
  • نادي الجزيرة

    نادي الجزيرة

  • الوصل

    الوصل

  • 0

    :

    0

    06:30 PM

    كأس الخليج العربي الإماراتي
  • عجمان

    عجمان

  • الكويت

    الكويت

  • 0

    :

    0

    04:30 PM

    كأس الخليج العربي
  • عمان

    عمان

  • البحرين

    البحرين

  • 0

    :

    0

    07:00 PM

    كأس الخليج العربي
  • السعودية

    السعودية

الأكثر قراءة

"كهربا" ينشر أول صورة بعد توقيعه للأهلي

بعد إتمام انتقاله للأهلي.. صالح جمعة ينشر صورة مع كهربا (صورة)

خاص.. "كهربا" أهلاوي 4 مواسم ونصف بـ68 مليون جنيه
شوقى غريب يحسم الجدل: «صلاح» معى فى الأولمبياد