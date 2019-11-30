الكشف عن مدة غياب علي معلول في الأهلي

أثبتت الأشعة التي خضع لها التونسي علي معلول، الظهير الأيسر للفريق الأول بالأهلي، إصابته بتمزق خفيف في العضلة الضامة وحاجته للعلاج إسبوعين قبل العودة للمشاركة في المباريات، وفقًا لمصادر مُطلعة داخل القلعة الحمراء.

وتعرض معلول للإصابة خلال مباراة الفريق والنجم الساحلي التونسي، والتي أقيمت أمس الجمعة، في افتتاح مباريات الفريقين بدور المجموعات لدور الأبطال الأفريقي، والتي غادر على أثرها المباراة قبل أن يجري اللاعب أشعة فور عودته للقاهرة للاطمئنان على إصابته.

وتلقى المارد الأحمر، أول خسارة تحت قيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق بعد 7 انتصارات محلياً وأفريقياً، والتتويج ببطولة السوبر المحلي على حساب الغريم التقليدي الزمالك.

ويتذيل الأهلى المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا، بعد الخسارة من النجم الساحلي التونسي بهدف نظيف، بدون نقاط فيما يتصدر الهلال السوداني المجموعة برصيد ثلاث نقاط، والنجم الساحلي بنفس الرصيد، في الوقت الذي يحتل بلاتينيوم الزيمبابوى المركز الأخير بدون نقاط.

وعادت بعثة الفريق صباح اليوم السبت، قادمة من تونس، عقب مواجهة النجم الساحلى التى أقيمت مساء أمس باستاد رادس، ومنح الجهاز الفني لاعبيه راحة اليوم من التدريبات، على أن يبدأ الفريق تدريباته غدا الأحد، استعدادًا لمواجهة فريق بني سويف، في بطولة كأس مصر.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب أندية الدوري، برصيد 12 نقطة من أربع مباريات أمام سموحة والإنتاج الحربي وأسوان والجونة، حقق فيها المارد الأحمر الفوز فيها جميعًا ليحصد العلامة الكاملة، فيما يحتل المقاولون العرب الصدارة برصيد 13 نقطة من 6 مباريات.