خاص.. محمد صلاح يرحب بالزمالك

أكد محمد صلاح المدير الفني الأسبق لفريق الزمالك، أنه يرحب بالعودة لتدريب الفريق مرة آخرى خلال الفترة المقبلة، خلفا للصربي ميتشو المدير الفني الحالي.

وقال "صلاح" في تصريحات خاصة لـ"الوطن سبورت": "بالطبع أريد العودة مرة آخرى لتدريب الفريق، وفي حال تحدث أحد معي سوف أوافق على الفور ولكني لن أقبل إلا بالعمل كمدير فني.

وتابع المدير الفني الأسبق للفريق الأبيض: "الزمالك بيتي ولم ولن أتأخر عنه مهما حدث، ولكن العمل كمدير فني مؤقت أو كمدرب عام أمر مرفوض بالنسبة لي نهائيا".

وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك، عقد اجتماعا طارئا في الثانية عشر ظهر غد الأحد، من أجل تحديد مصير الصربي ميتشو المدير الفني للفريق، عقب الخسارة اليوم السبت، أمام مازيمبي الكونغولي.

وتلقى الفريق الأبيض منذ قليل خسارة ثقيلة أمام مازيمبي الكونغولي بثلاثية نظيفة، في افتتاح مباريات المجموعة الأولى من دوري أبطال أفريقيا، أحرزهم موليكا "هدفين" ومبوتو هدف.

ومن المنتظر، أن تعود بعثة فريق الزمالك إلى القاهرة غدًا، قادمة من الكونغو بعد الخسارة أمام مازيمبي، حيث يستعد لمواجهة الشرقية يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.