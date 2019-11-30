خاص.. أسامة نبيه يرفض العمل مع كوبر في الزمالك

تحدث مسؤولو نادي الزمالك مع أسامة نبيه المدرب العام السابق للمنتخب الوطني، من أجل التفاوض مع الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني السابق للفراعنة، وبحث إمكانية العمل معه في الجهاز الفني.

وأكد مصدر داخل النادي الأبيض، أن "نبيه" رفض بشدة العمل كرجل ثاني مع هيكتور كوبر، مطالبا بالعمل كمدير فني، وخلاف ذلك لن يستطيع العمل داخل النادي الأبيض.

وأوضح المصدر، أن مجلس إدارة الزمالك يدرس في الوقت الحالي جميع الاحتمالات قبل الإعلان، غدا الأحد، عن خليفة الصربي ميتشو المدير الفني للفريق، خلال الاجتماع الذي يعقد بمقر النادي بميت عقبة.

الزمالك يستعد لمواجهة الشرقية

يذكر أن الفريق الأبيض خسر اليوم أمام مازيمبي الكونغولي بثلاثية نظيفة، في افتتاح مباريات المجموعة الأولى من دوري أبطال أفريقيا، أحرزهم موليكا "هدفين" ومبوتو هدف.

ومن المنتظر أن تعود بعثة الفريق غدا إلى القاهرة، حيث يستعد الأبيض لمواجهة الشرقية في دور الـ32 من مسابقة كأس مصر، على استاد القاهرة يوم الأربعاء المقبل، وتشهد هذه المباراة تغييرات جذرية في الجهاز الفني وقد يتم تغيير ميتشو وتعيين مدرب أخر، حيث يتجه فكر رئيس النادي في الوقت الحالي نحو البحث عن مدرب آخر لقيادة الفريق.