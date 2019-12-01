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18لاعباً فى قائمة الفراعنة لأولمبياد طوكيو.. وعروض لمواجهة السعودية والإمارات

05:48 ص | الأحد 01 ديسمبر 2019
كتب: إبراهيم منصور وشادى ممدوح:
18لاعباً فى قائمة الفراعنة لأولمبياد طوكيو.. وعروض لمواجهة السعودية والإمارات

المنتخب الأوليمبي

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يجهّز مسئولو اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، خطاباً رسمياً لإرساله إلى شركة الملابس العالمية راعى الجبلاية، للمطالبة بتصميم زى خاص للجهاز الفنى للمنتخب الأولمبى واللاعبين، استعداداً للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2020. من جانبه قال الدكتور علاء عبدالعزيز مدير المنتخب الأولمبى: «اللجنة الخماسية تبذل جهوداً كبيرة وبنسبة كبيرة سنتسلم الزى الجديد من شركة الملابس العالمية خلال شهر أبريل المقبل».

واتفق شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأولمبى، مع مساعديه، على ضم 50 لاعباً خلال معسكر المنتخب الأولمبى المحدّد له شهر مارس المقبل، خلال فترة الأجندة الدولية، للوقوف على مستوى جميع اللاعبين، خاصة أن القائمة النهائية المنتظر مشاركتها فى الأولمبياد ستضم 18 لاعباً، إلى جانب أربعة لاعبين «انتظار»، سيسافرون إلى طوكيو مع البعثة تحسّباً لإصابة أى لاعب.

وفى السياق نفسه، اتفق جهاز المنتخب بعد التنسيق مع أسامة عبدالكريم مدرب حراس المرمى، على ضم حارسين فقط خلال القائمة النهائية المنتظر مشاركتها فى أولمبياد طوكيو، خاصة أنها ستضم 18 لاعباً فقط، وهو ما يجعل جهاز المنتخب يرفض ضم ثلاثة حراس، ويرغب فى توفير مكان الحارس الثالث، لينضم لاعب فيه.

وعلى جانب آخر، تلقى المنتخب الأولمبى عروضاً لخوض مواجهات ودية أمام السعودية والإمارات خلال شهر ديسمبر الحالى، فى إطار استعدادات تلك المنتخبات لخوض البطولة الآسيوية خلال شهر يناير المقبل والمؤهلة لأولمبياد طوكيو ٢٠٢٠.

 اتحاد الكرة يطالب بتصميم زى خاص للفراعنة.. «غريب» يبدأ تفعيل معسكرات الـ72 ساعة 

وجاءت تلك العروض لتتوافق مع رغبة الجهاز الفنى للمنتخب بقيادة شوقى غريب، الذى أبلغ اللجنة الخماسية المؤقتة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، برفض خوض وديات مع منتخبات أفريقية، واقتصار الوديات خلال المرحلة المقبلة مع منتخبات أوروبية أو آسيوية، من أجل تجهيز المنتخب بشكل قوى لحصد ميدالية فى الأولمبياد وعدم الاكتفاء بالتمثيل المشرف فى المحفل الدولى الكبير.

ومن المقرر أن يتم حسم مصير تلك العروض خلال الـ48 ساعة المقبلة، بعد الجلسة التى يعقدها جهاز المنتخب الأولمبى مع اللجنة الخماسية، التى تدير اتحاد الكرة، خاصة أن الموافقة على إقامة تلك الوديات خلال الشهر الحالى تتطلب تنسيقاً مع أندية الدورى الممتاز، نظراً لإقامتها فى مواعيد خارج فترات التوقف الدولى.

ومن المنتظر أن يبدأ شوقى غريب وجهازه المعاون المكون من معتمد جمال المدرب العام، ومحمد شوقى، ووائل رياض، المدربين المساعدين، وأسامة عبدالكريم مدرب حراس المرمى، جولاتهم بين أندية الدورى الممتاز، من أجل إقناع المديرين الفنيين بشكل ودى بوجود اللاعبين فى معسكر للمنتخب يُقام 48 ساعة أو 72 ساعة فى نهاية كل شهر، لا سيما أن فترات التوقف الدولى ستكون فى شهرى مارس ويونيو فقط وهى فترات غير كافية من وجهة نظر جهاز الفراعنة للظهور بشكل جيد فى الأولمبياد وإعداد المنتخب بشكل قوى.

وسيطلب جهاز المنتخب الأولمبى من مدربى أندية الدورى الممتاز السماح بوجود العناصر التى لا تشارك بصفة أساسية معهم، لا سيما أن هناك بعض اللاعبين الذين تألقوا ببطولة أمم أفريقيا الأخيرة تحت 23 عاماً، ولا يشاركون مع أنديتهم، وأبرزهم عمار حمدى صانع ألعاب الأهلى، ويرغب جهاز المنتخب فى الحفاظ على مستوى هؤلاء اللاعبين، من خلال وجودهم بالمعسكرات الشهرية، ومحاولة خوض وديات، بعيداً عن الأجندة الدولية. 

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