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موعد صدام الأهلي والزمالك مع بيراميدز بعد تعديلات جدول الدوري

12:38 م | الأحد 01 ديسمبر 2019
كتب: شادي ممدوح
موعد صدام الأهلي والزمالك مع بيراميدز بعد تعديلات جدول الدوري

الزمالك وبيراميدز

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تقرر أن يلتقي الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك مع نظيره بيراميدز، الخميس 12 ديسمبر الجاري،  ضمن منافسات الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز على ستاد القاهرة، بعد إعلان اتحاد الكرة جدول ترتيب المسابقة بداية من الجولة السابعة حتى انتهاء منافسات الدور الأول.

في حين سيكون الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي على موعد مع مواجهة بيراميدز، الخميس 6 فبراير المقبل، بالجولة السادسة عشر للدوري، في السابعة والنصف مساء على ستاد الدفاع الجوي.

 

جدير بالذكر، أن مواعيد الدوري قد طرأ عليها التغيير بعد تأجيل مباراة القمة، إضافة إلى التغيير في مواعيد المباريات الأفريقية، وصرح حسام الزناتي مدير المسابقات باتحاد الكرة، بأن المواعيد الجديدة جرى وضعها بالتنسيق مع الجهات الأمنية، مع نقل المباريات المهمة التي كانت تقام على ستاد برج العرب إلى ستاد المكس، واستمرار المصري في لعب مبارياته على ستاد السويس.

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