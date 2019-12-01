بعدما فضح الإدارة.. رئيس الزمالك يمنع ميتشو من التصريحات الإعلامية

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك منع الصربي ميتشو المدير الفني للفريق، من الإدلاء بأي تصريحات بسبب هجومه على الإدارة عقب الخسارة أمام مازيمبي، في تصريحات صحفية، أكد خلالها أن هناك وعود لم تنفذ من قبل مجلس الإدارة.

وقال الصربي ميتشو في تصريحات خاصة لـ"الوطن سبورت": الإدارة تواصلت معي من أجل عدم الحديث لأي صحيفة، ولا أستطيع الحديث في هذا التوقيت نهائيًا بسبب ما حدث أمس.

الزمالك تعرض لخسارة ثقيلة أمس أمام مازيمبي الكونغولي بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الأولى من دور المجموعات، لتكون ثاني خسارة للزمالك في دوري أبطال أفريقيا بعد خسارته أمام جينيراسيون السنغالي خارج ملعبه بهدفين مقابل هدف وحيد، خلال مباراة دور الـ32 من دوري الأبطال، قبل أن ينجح في الفوز بهدف دون رد عن طريق مصطفى محمد.

ميتشو ينتظر القرار النهائي بشأن مصيره

إدارة الزمالك ستصدر خلال ساعات قليلة قرارها النهائي بشأن مصير ميتشو، خاصة أن الفريق في تراجع مع الصربي، بعد خسارته أمام إنبي في الدوري بهدفين مقابل هدف، وكذلك تعادله أمام نادي مصر، والخسارة من مازيمبي في أولى جولات دور المجموعات.