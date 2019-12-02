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عاجل.. حمدي النقاز يعلن فسخ تعاقده مع الزمالك بسبب المستحقات المتأخرة

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عاجل.. محامي النقاز: اللاعب فسخ تعاقده مع الزمالك وسنتقدم بشكوى بسبب المستحقات

03:12 ص | الإثنين 02 ديسمبر 2019
كتب: رامي مصطفى
عاجل.. محامي النقاز: اللاعب فسخ تعاقده مع الزمالك وسنتقدم بشكوى بسبب المستحقات

حمدي النقاز لاعب الزمالك

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فجر أنيس بن ميم محامي اللاعب التونسي حمدي النقاز، ظهير أيسر فريق الزمالك، مفاجأة مدوية، بحديثه عن فسخ عقد موكله مع النادي الأبيض.

وكشف أنيس بن ميم، عن تقدم اللاعب بشكوى رسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لفسخ تعاقده مع النادي الأبيض من جانب واحد بسبب تأخر مستحقاته.

وكتب محامي اللاعب، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "فسخ اللاعب حمدي النقاز عقده مع نادي الزمالك من جانب واحد، وعليه وأصبح اللاعب حرا في الانتماء إلى أي فريق يريد".

وأضاف محامي اللاعب: "جرى إيداع شكوى إلى الفيفا للمطالبة بمستحقاته المتخلدة بذمة ناديه".

الأزمات تضرب الأبيض بعد ثلاثية مازيمبي

وكان فريق نادي الزمالك قد تلقى هزيمة ثقيلة أمام نظيره مازيمبي الكونغولي على ملعب الأخير، بثلاثية نظيفة، في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا 2019-2020.

ويتذيل الزمالك ترتيب مجموعته الأولى بدوري أبطال أفريقيا برصيد خال من النقاط، فيما يتصدر مازيمبي جدول ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط.

وتعرض الصربي ميتشو المدير الفني الحالي لفريق الزمالك لهجوم شديد بعد الهزيمة، ما جعله على أعتاب الرحيل من جدران القلعة البيضاء خلال الأيام القادمة.

وضربت الأزمات فريق الزمالك بعد الهزيمة، إذ لم يحسم مصير المدير الفني بعد، كما أعلن محامي النقاز عن فسخ تعاقد لاعبه مع الفريق، بالإضافة إلى مطالبات العديد من اللاعبين بمستحقاتهم المادية المتأخرة، ليدخلوا في خلاف مع رئيس النادي.

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