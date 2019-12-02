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خاص.. لاعبو الزمالك يتوعدون رئيس النادي ويرفضون التدريب

03:20 ص | الإثنين 02 ديسمبر 2019
كتب: عبد الرحمن خالد
خاص.. لاعبو الزمالك يتوعدون رئيس النادي ويرفضون التدريب

رئيس نادي الزمالك

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أعرب لاعبو نادي الزمالك عن استيائهم الشديد من تصريحات رئيس النادي عبر مقطع الفيديو الذي نشره على موقع التواصل الاجتماعي، صباح أمس، معلقا على هزيمة الفريق أمام مازيمبي في الجولة الأولى من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا. 

وقال مصدر داخل إدارة نادي الزمالك، لـ"الوطن سبورت"، أن لاعبي الفريق الأول لكرة القدم قرروا عدم نزول التدريبات، صباح اليوم، إلا عقب مقابلة رئيس النادي، والحديث معه حول تصريحاته في مقطع الفيديو الأخير، مؤكدين أن كل ما قيل في الفيديو بشأن أن اللاعبين حصلوا على كل مستحقاتهم عارية تماما من الصحة. 

وأشار المصدر إلى أن لاعبي الفريق لم يحصلوا من مستحقاتهم وأنهم حصلوا على 12.5% منها فقط، ولم يصرف لهم النادي أي أموال طوال الأربع أشهر الماضية. 

لاعبو الزمالك يرفضون تهديدات رئيس النادي 

ورفض اللاعبين بشكل قاطع كل التهديدات والإساءات التي صدرت من رئيس النادي، حول أسرة كل لاعب، وغلق صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين بالحصول على كل مستحقاتهم قبل خوض المباريات المقبلة. 

وشن رئيس نادي الزمالك هجوما حادا على اللاعبين بعد الهزيمة أمام نادي مازيمبي ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا، من خلال مقطع فيديو نُشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي. 

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