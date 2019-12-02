خاص.. لاعبو الزمالك يتوعدون رئيس النادي ويرفضون التدريب

أحدث الأخبار
رئيس نادي الزمالك
أعرب لاعبو نادي الزمالك عن استيائهم الشديد من تصريحات رئيس النادي عبر مقطع الفيديو الذي نشره على موقع التواصل الاجتماعي، صباح أمس، معلقا على هزيمة الفريق أمام مازيمبي في الجولة الأولى من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.
وقال مصدر داخل إدارة نادي الزمالك، لـ"الوطن سبورت"، أن لاعبي الفريق الأول لكرة القدم قرروا عدم نزول التدريبات، صباح اليوم، إلا عقب مقابلة رئيس النادي، والحديث معه حول تصريحاته في مقطع الفيديو الأخير، مؤكدين أن كل ما قيل في الفيديو بشأن أن اللاعبين حصلوا على كل مستحقاتهم عارية تماما من الصحة.
وأشار المصدر إلى أن لاعبي الفريق لم يحصلوا من مستحقاتهم وأنهم حصلوا على 12.5% منها فقط، ولم يصرف لهم النادي أي أموال طوال الأربع أشهر الماضية.
ورفض اللاعبين بشكل قاطع كل التهديدات والإساءات التي صدرت من رئيس النادي، حول أسرة كل لاعب، وغلق صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين بالحصول على كل مستحقاتهم قبل خوض المباريات المقبلة.
وشن رئيس نادي الزمالك هجوما حادا على اللاعبين بعد الهزيمة أمام نادي مازيمبي ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا، من خلال مقطع فيديو نُشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ماينز 05
0
:
0
09:30 PMالدوري الألماني
آينتراخت فرانكفورت
كالياري
0
:
0
09:45 PMالدوري الإيطالي الدرجة الأولى
سامبدوريا
سبورتينج براجا
0
:
0
08:45 PMالدوري البرتغالي الممتاز
ريو آفي
بورتو
0
:
0
10:45 PMالدوري البرتغالي الممتاز
باكوس دي فيريرا
بشكتاش
0
:
0
07:00 PMالدوري التركي الممتاز
قيصري سبور
يوسفية برشيد
0
:
0
04:00 PMالبطولة الوطنية المغربية
أولمبيك آسفي
المغرب التطواني
0
:
0
08:00 PMالبطولة الوطنية المغربية
سريع وادي زم
سموحة
0
:
0
05:00 PMالدوري المصري الممتاز
طلائع الجيش
قطر
0
:
0
04:30 PMكأس الخليج العربي
الإمارات
اليمن
0
:
0
04:30 PMكأس الخليج العربي
العراق
الكويت
0
:
0
07:00 PMكأس الخليج العربي
البحرين
عمان
0
:
0
07:00 PMكأس الخليج العربي
السعودية
وادي دجلة
0
:
0
02:30 PMكأس مصر
بيلا
مصر المقاصة
0
:
0
07:30 PMكأس مصر
فاركو
تعليقات الفيسبوك