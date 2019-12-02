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كواليس جديدة في تفاوض الزمالك مع كارتيرون.. والمدرب الفرنسي: هاخذ زي الأهلي

09:22 م | الإثنين 02 ديسمبر 2019
كتب: محمود فؤاد ومحمد خيرى
كواليس جديدة في تفاوض الزمالك مع كارتيرون.. والمدرب الفرنسي: هاخذ زي الأهلي

كارتيرون

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كشف مصدر بالزمالك، عن طلب الفرنسي باتريس كارتيرون مبلغ 100 ألف دولار شهريًا، لتدريب فريق الكرة الأول بالقلعة البيضاء.

وشدد المصدر خلال تصريحاته الخاصة للوطن سبورت، على أن كارتيرون طلب الحصول على نفس القيمة التى كان يتقاضاها فى الأهلى وهى 100 ألف دولار شهريا، وأشار المصدر إلى أن كارتيرون اشترط وضع ثلاثة أشهر من الراتب كشرط جزائى.

ومن المقرر أن يصل كارتيرون القاهرة غدًا لإتمام الاتفاق مع الزمالك وتوقيع عقود تدريب الفريق، خلفا للصربى ميتشو.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك استقر على إقالة الصربي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو" المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأبيض، من منصبه، بسبب سوء النتائج الفريق خلال الفترة الماضية.

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