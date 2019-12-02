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"مرعي" يعتذر عن الاستمرار في قيادة الزمالك بعد خناقة مع رئيس النادي

10:26 م | الإثنين 02 ديسمبر 2019
كتب: محمود فؤاد ومحمد خيري
"مرعي" يعتذر عن الاستمرار في قيادة الزمالك بعد خناقة مع رئيس النادي

عصام مرعي

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اعتذر عصام مرعي المدرب العام لفريق الزمالك، عن الاستمرار في قيادة الفريق خلال الفترة المقبلة بعد الدخول في نقاش حاد مع رئيس النادي.

وكان رئيس الزمالك أعلن اليوم عن إقالة ميتشو وإسناد مهمة قيادة الفريق لعصام مرعي خلال مواجهة الزمالك أمام الشرقية المقرر لها بعد غدٍ الأربعاء في دور الـ32 من مسابقة كأس مصر.

ولكن تشاجر اليوم "مرعي" مع رئيس الأبيض بعد تحدثه بصوت مرتفع خلال تواجده أمام عصام مرعي واتهمهم بأنهم السبب فيما حدث ولم يستطيعوا السيطرة على اللاعبين وهو الأمر الذى لم يعجب مرعى.

ووجَّه "مرعي" حديثه لرئيس الزمالك قائلا: "إنت بتهاجم مين ابنك لا يصلح أن يكون مدير كرة واللاعبين مش عايزاه"، وهو ما أغضب رئيس النادي وتحدث بصوت عالٍ مع مرعي إلا أن مرعي واصل الدفاع عن نفسه وهو يقول "أنا عصام مرعي والناس كلها عارفة مين عصام مرعى".

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