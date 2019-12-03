أزمة "فسخ العقود" تشعل الزمالك.. وميتشو يتمسك بالشرط الجزائى

يسعى مجلس إدارة نادى الزمالك لمواجهة الأزمة التى تفجّرت عقب الهزيمة من مازيمبى الكونغولى بثلاثة أهداف دون رد، ضمن دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، بعد قيام التونسى حمدى النقاز بفسخ عقده وإخطار النادى بذلك، واللجوء إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا»، بسبب عدم صرف مستحقاته لمدة أربعة أشهر كاملة، وتواصل مسئولو النادى مع «النقاز» من أجل إبلاغه بالحضور للحصول على مستحقاته، مرحبين بتنفيذ رغبته فى الرحيل بعد إنهاء الأزمة، على أن يكون عن طريق النادى.

وعلمت «الوطن»، أن فرجانى ساسى لاعب خط وسط الزمالك، يتحرّك هو الآخر لفسخ عقده بالخطوات نفسها التى قطعها مواطنه، مؤكداً للمقربين منه أنه ينتظر الحصول على باقى مستحقاته الأسبوع المقبل، بعد حصوله على مبلغ 5 ملايين جنيه فقط من قيمة مستحقاته، وفى حالة عدم تنفيذ مسئولى الأبيض لوعودهم سيفسخ عقده على الفور.

«النقاز» يرفض العودة.. «ساسى» يخطط للرحيل.. طارق حامد غاضب.. والمدرب الصربى يتمسك بالحصول على 240 ألف دولار.. ويؤكد: «لم أقصر والمستحقات وراء تراجع النتائج»

وفى السياق نفسه، أعرب طارق حامد لاعب الوسط، عن رغبته فى الرحيل بسبب التصريحات الهجومية من رئيس النادى ضده وإعلان الإخلال بالوعد الذى قطعه معه بتعديل عقده، فضلاً عن اتهامه بالتمرّد، رغم إصابته وإجباره على السفر مع الفريق للكونغو، دون المشاركة أمام مازيمبى.

ومن جهة أخرى، دخل مجلس إدارة نادى الزمالك فى مفاوضات مع الصربى ميتشو المدير الفنى للفريق، بالحصول على راتب شهر واحد من الشرط الجزائى والتنازل عن شهرين والرحيل بشكل ودى بسبب النتائج السيئة التى حققها الفريق تحت قيادته، وآخرها الخسارة فى مباراتين متتاليتين أمام إنبى فى الجولة السادسة للدورى ومازيمبى الكونغولى فى الجولة الأولى لدورى أبطال أفريقيا.

وعقد رئيس النادى جلسة مع المدير الفنى فور العودة من الكونغو، وطالبه بالرحيل بالتراضى، خاصة أن الفريق يمر بمرحلة سيئة ويقدم مستوى سيئاً منذ توليه المسئولية وتحديداً عقب تحقيق بطولة كأس مصر بالفوز على بيراميدز، ونقل رئيس القلعة البيضاء للمدرب الصربى، أن استمراره لفترة أكبر سيزيد التوتر داخل الفريق، ولابد من إنهاء الأزمة فى الوقت الحالى.

ورفض «ميتشو» التنازل عن قيمة الشرط الجزائى، مشترطاً الحصول على الشرط الجزائى كاملاً وقيمته 240 ألف دولار، أى 3 ملايين و800 ألف جنيه، مؤكداً لرئيس الزمالك أنه لم يقصر طوال فترة تدريبه للفريق وتحمل الكثير من الضغوط فى ظل الأزمة المالية التى يعانى منها النادى وتسبّبت فى تراجع أداء اللاعبين بشكل كبير. وأوضح المدرب الصربى أنه خاض فترة إعداد قوية مع الفريق خلال فترة التوقف الماضية لمشاركة المنتخب الأولمبى فى بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاماً، وحقق اللاعبون المطلوب منهم خلالها، لكنه فوجئ بعد ذلك بعدم حل أزمة المستحقات، وهو ما أثر بالسلب على تركيز اللاعبين خلال المباريات.

وفى حالة الاتفاق على تسوية الشرط الجزائى مع «ميتشو»، استقر مجلس إدارة الزمالك، على تكليف عصام مرعى المدرب العام للفريق، بقيادة الأبيض فنياً فى مواجهة الشرقية المقرر لها غداً (الأربعاء) فى دور الـ32 من بطولة كأس مصر على استاد القاهرة، على أن يتم الاتفاق مع أسامة نبيه لخلافة «ميتشو»، بداية من مواجهة أول أغسطس الأنجولى المقرر لها يوم السبت المقبل فى الجولة الثانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا، وسيتم إعلان الجهاز الفنى بالكامل عقب إنهاء الاتفاق الرسمى.