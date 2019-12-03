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تغييرات فى تشكيل الأهلى لمواجهة بنى سويف بالكأس

08:23 ص | الثلاثاء 03 ديسمبر 2019
كتب: على سمير وأحمد خالد
تغييرات فى تشكيل الأهلى لمواجهة بنى سويف بالكأس

الأهلي

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خوض فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى مباراة سهلة أمام نظيره بنى سويف، فى السابعة والنصف مساء اليوم (الثلاثاء) على استاد القاهرة، ضمن دور الـ32 من مسابقة كأس مصر، حيث يسعى السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق لتجهيز بعض اللاعبين خلال المباراة، واختبار آخرين قبل مواجهة الهلال السودانى المرتقبة والمقرر لها يوم الجمعة المقبل، فى الجولة الثانية من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

ويحاول الجهاز الفنى للأهلى، تأهيل اللاعبين من الناحية النفسية بالفوز على بنى سويف، للدخول فى لقاء الهلال السودانى بمعنويات مرتفعة من أجل حصد نقاط المباراة الثلاث وإسعاد الجماهير ومجلس الإدارة، الذين ساندوا الفريق والجهاز الفنى فى الأيام الماضية، رغم الخسارة أمام النجم الساحلى فى رادس بهدف نظيف.

«وحيد» بدلاً من «معلول».. «فايلر» يتحفظ على مشاركة «إكرامى».. استبعاد صالح جمعة وممثل الصعيد يحفز لاعبيه بمكافأت خاصة للإطاحة بـ«الأحمر» وتحقيق المفاجأة

ومن المنتظر أن يجرى «فايلر» عدداً كبيراً من التغييرات فى تشكيل الأهلى، حتى يمنح الفرصة لعدد من اللاعبين، لاختبارهم، تمهيداً لدخولهم فى التشكيل الأساسى، ومن أبرز التغييرات المتوقعة الاعتماد على ياسر إبراهيم فى مركز الدفاع، بجانب أيمن أشرف، والاحتفاظ برامى ربيعة على دكة البدلاء، وظهور محمود وحيد فى مركز الظهير الأيسر بعد إصابة على معلول فى العضلة الضامة، خلال لقاء النجم، بينما ينتظر مشاركة أليو ديانج بشكل أساسى فى وسط الملعب، إلى جانب عمرو السولية.

ومن المنتظر حصول الثنائى جيرالدو وأحمد الشيخ على فرصة للظهور فى مباراة اليوم، بالإضافة إلى ظهور أزارو أساسياً، وتحفّظ الجهاز الفنى على الدفع بشريف إكرامى فى مركز حراسة المرمى، بدلاً من محمد الشناوى، رغم مطالبة إكرامى بشكل مستمر بالحصول على فرصة المشاركة، ومن المقرر أن يحسم «فايلر» قرار الاعتماد على إكرامى قبل انطلاق المباراة، بالتشاور مع مدرب حراس المرمى، وتقرّر غياب صالح جمعة عن المباراة، بسبب الإصابة التى لحقت به خلال تدريبات المستبعدين من لقاءى الجونة والنجم الساحلى.

على الجانب الآخر، يدخل فريق بنى سويف المباراة طامحاً فى تحقيق مفاجأة من العيار الثقيل بالفوز على النادى الأهلى والإطاحة به من كأس مصر، لا سيما فى ظل العروض القوية التى يقدّمها الفريق فى دورى القسم الثانى. وطالب حسن موسى المدير الفنى لبنى سويف لاعبيه بضرورة اللعب دون ضغوط، وعدم النظر إلى فارق الإمكانيات بينهم وبين لاعبى المارد الأحمر، كما حثهم على ضرورة استغلال أنصاف الفرص من أجل خطف هدف مبكر ومفاجأة المنافس، أملاً فى تحقيق الفوز، والتأهل إلى الدور السادس عشر.

ورصد مجلس إدارة النادى برئاسة على سليم، مكافآت خاصة للاعبى الفريق والجهاز الفنى حال الفوز على الفريق الأحمر، والإطاحة به من الكأس، وذلك لتشجيع الفريق على الظهور بمستوى جيد يليق بممثل محافظة بنى سويف، فى البطولة. وكان بنى سويف قد وصل إلى دور الـ32 ومواجهة الأهلى بالكأس، وذلك بعد فوزه بركلات الترجيح على مضيفه نادى سوهاج، والفوز برباعية نظيفة أمام ضيفه المنيا، ثم الفوز أمام عرب الرمل بنتيجة 4/1 فى الدور التمهيدى الثالث. 

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