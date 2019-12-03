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لتحديد برنامجه العلاجي.. أشعة جديدة لنجم الأهلي محمود متولي

12:33 م | الثلاثاء 03 ديسمبر 2019
كتب: علي سمير وأحمد خالد وأحمد فراج
لتحديد برنامجه العلاجي.. أشعة جديدة لنجم الأهلي محمود متولي

محمود متولي

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يجري محمود متولي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أشعة جديدة خلال الساعات المقبلة لعرضها على طبيب الفريق خالد محمود، بهدف التعرف على نسبة الالتئام في الإصابة بتمزق العضلة الخلفية التي أبعدته عن المشاركة في المران الجماعي.

وشهدت الفترة الأخيرة تحسنا كبيرا في حالة "متولي"، بعد تنفيذه لبرنامج علاجي وتدريبات تأهيلية، ومن المقرر أن تحدد نتائج الأشعة الجديدة الخطوة المقبلة في برنامجه التأهيلي.

وكان الاستشاري الألماني، الذي تم عرض محمود متولي، عليه خلال معسكر الأهلي في الإمارات، قد طالب بمد فترة علاج اللاعب وعدم الاستعجال في عودته.

الأهلي يواجه بني سويف في السابعة والنصف مساء اليوم

ويواجه الأهلي فريق بني سويف، في السابعة مساء اليوم الثلاثاء، ضمن مباريات دور الـ32 لبطولة كأس مصر، وأعلن السويسري رينيه فايلر، ضم 18 لاعبًا لمباراة اليوم جاءت كالتالي:

في حراسة المرمى: شريف إكرامي وعلي لطفي.

في الدفاع: أحمد فتحي وأيمن أشرف وحسين السيد وسعد سمير ومحمود وحيد وياسر إبراهيم.

في خط الوسط: حسام عاشور ووليد سليمان وحسين الشحات وعمار حمدي وأحمد الشيخ وأليو ديانج.

في خط الهجوم: مروان محسن وجيرالدو ووليد أزارو وصلاح محسن.

ويحتل المارد الأحمر المركز الرابع في جدول ترتيب المجموعة الثانية لدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، بدون نقاط، عقب الخسارة أمام النجم الساحلي التونسي بهدف نظيف، في افتتاح مباراة الفريقين والتي أقيمت الجمعة الماضي على ملعب رادس.

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