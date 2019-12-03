ميتشو يعلن إلغاء المؤتمر الصحفي بعد إقالته من الزمالك

أعلن الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الزمالك، إلغاء المؤتمر الصحفي الخاص به والذي كان من المفترض أن يعقد في السابعة مساء اليوم بأحد فنادق الزمالك.

وقال ميتشو في تصريحات خاصة للوطن سبورت: "أعتذر، الفندق قرر إلغاء المؤتمر الصحفي".

وبسؤاله عن أسباب إلغاء المؤتمر الصحفي قال ميتشو: "لا أملك أي تعليق ولا شرح للأمر".

وكان من المفترض أن يودع ميتشو جماهير الزمالك اليوم في مؤتمر صحفي، إلا أن أسباب غامضة ألغت مؤتمر الصربي.

وأقال مجلس إدارة نادي الزمالك، الصربي ميتشو من تدريب الفريق، بسبب سوء النتائج خلال الفترة الماضية، بعد الخسارة الثقيلة أمام مازيمبي الكونغولي في دوري أبطال أفريقيا، وقبلها الهزيمة من إنبي بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة السادسة لبطولة الدوري.

واجتمع ميتشو مع إدارة الزمالك أمس في حضور وكيله محمد الحبشي، وجرى الاتفاق على دفع شهر واحد فقط من قيمة الشرط الجزائي، ونهاية العلاقة بطريقة ودية.

واستقر مجلس الزمالك، على تعيين الفرنسي باتريس كارتيرون، مديرا فنيا لفريق الكرة الأول بالنادي، ومعه سامي الشيشيني وأمير عبدالعزيز كمساعدين، واليوناني أنطونيو مدربا للأحمال.

ويقود الزمالك في مواجهة الغد أمام الشرقية في دور الـ32 من بطولة كأس مصر سامي الشيشيني بعد اعتذار عصام مرعي عن استكمال مهمته في الزمالك خلال الفترة المقبلة.