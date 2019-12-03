وليد أزارو يقود هجوم الأهلي أمام بني سويف وعمار حمدي ظهيرا أيمن

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وليد أزارو
أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، التشكيل الذي سيخوض به لقاء بني سويف، بعد قليل، في دور الـ32 ببطولة كأس مصر، والتي ستقام على ستاد القاهرة الدولى.
وجاء تشكيل العملاق الأحمر كالتالي:
حراسة المرمى: شرف إكرامي
خط الدفاع: محمود وحيد، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، عمار حمدي.
خط الوسط: حسام عاشور، آليو ديانج، وليد سليمان، حسين الشحات، أحمد الشيخ.
الهجوم: وليد أزارو.
بينما جاءت دكة البدلاء لتضم كلا من علي لطفي، سعد سمير، حسين السيد، مروان محسن، أحمد فتحي، صلاح محسن، جيرالدو.
ووصل الفريق الأحمر إلي ستاد القاهرة استعدادا لمواجهة بني سويف في بطولة كأس مصر والمحدد لها السابعة والنصف مساء اليوم.
وتأخر وصول الفريق لمقر إقامة مباراة اليوم أمام بني سويف بسبب الحالة المرورية التي حالت دون وصول الفريق في موعده.
وحرص الجهاز الفني للنادي الأحمر بقيادة السويسري رينيه فايلر على تفقد أرضية ملعب المباراة قبل نزول اللاعبين لإجراء عملية الإحماء البدني قبل انطلاق تلك المواجهة.
يذكر أن الأهلي قد خسر أمام النجم الساحلي بهدف نظيف، الجمعة الماضية، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي أقيمت على ملعب "رادس" في تونس.
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