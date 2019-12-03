رمضان صبحي يدعم الأهلي أمام بني سويف

حرص رمضان صبحي لاعب الأهلي على التواجد في ملعب استاد القاهرة، لدعم فريقه خلال مواجهة بني سويف ضمن مباريات الجولة الـ32 من بطولة كأس مصر.

وكان رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، استبعد صبحي من مواجهة بني سويف لاراحته قبل مواجهة الهلال السوداني في دوري أبطال افريقيا والمقرر إقامتها الجمعة المقبل.

وحرص الجهاز الفني للنادي الأحمر بقيادة السويسري رينيه فايلر، على تفقد أرضية ملعب المباراة قبل نزول اللاعبين لإجراء عملية الإحماء البدني قبل انطلاق تلك المواجهة.

وفاجأ لاعبو بني سويف فريق الأهلي مع بداية المباراة، وكاد مهاجمه أن يسجل هدف مبكر، لولا تألق شريف إكرامي حارس القلعة الحمراء، واعترض لاعبو بني سويف في بداية اللقاء، بعد لمس أيمن أشرف اصطدام الكرة بيده داخل منطة الجزاء، إلا أن الحكم أمر باستكمال اللقاء.

يذكر أن الأهلي قد خسر أمام النجم الساحلي بهدف نظيف، الجمعة الماضية، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي أقيمت على ملعب "رادس" في تونس.