الأهلي يتأهل لدور الـ16 في كأس مصر بعد الفوز على بني سويف بثلاثية (فيديو)

تأهل الأهلي بصعوبة لدور الـ16 من منافسات كأس مصر بعد الفوز على بني سويف بنتيجة 3-1 خلال المباراة التي تجمعهما على استاد القاهرة الدولي.

ويلتقي الأهلي مع الفائز من مباراة إنبي والترسانة في ثمن نهائي كأس مصر.

وفاجأ لاعبو بني سويف فريق الأهلي مع بداية المباراة بالضغط المبكر، وكاد مهاجمه أن يسجل هدف مبكر، لولا تألق شريف إكرامي.

واعترض لاعبو بني سويف في بداية اللقاء، بعد اصطدام الكرة بيد أيمن أشرف، إلا أن الحكم أمر باستكمال اللقاء.

ونفذ لاعب بني سويف ركلة ركنية على يمين مرمى الأهلي، بمجموعة من التمريرات القصيرة انتهت بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء حيث استقبلها المهاجم برأسية ضعيفة لم تشكل أي خطورة على مرمى شريف إكرامي.

وفي الدقيقة 16 سدد إليو ديانج من على حدود منطقة الجزاء تصدى لها الحارس ببراعة وأنقذ مرماه من هدف مؤكد.

وتحصل أليو ديانج على بطاقة صفراء في الدقيقة 19 بعد تدخل قوي على لاعب فريق بني سويف.

وفي الدقيقة 33 تحصل حسين الشحات لاعب النادي الأهلي على بطاقة صفراء بعد تدخل على محمود محروس لاعب بني سويف.

وتوقفت المباراة في الدقيقة 37 لإصابة علي محمد محفوظ حارس مرمى بني سويف بعد إصطدام مع وليد أزارو مهاجم النادي الأهلي.

واعترض وليد أزارو مطالبا بركلة جزاء في الدقيقة 45 مع نهاية الشوط الأول، إلا أن الحكم طالب باستكمال اللعب.

ومع بداية الشوط الثاني، دفع رينيه فايلر بالثنائي أحمد فتحي والأنجولي جيرالدو مع بداية الشوط الثاني بدلا من عمار حمدي ووليد سليمان.

وفي الدقيقة 67، تمكن وليد أزارو من إحراز الهدف الأول للأهلي بتسديدة قوية بيسراه من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك حارس بني سويف.

وبعد دقيقتين فقط من الهدف الأول، تمكن أحمد الشيخ من إحراز الهدف الثاني للأهلي بعد انفراده بحارس مرمى الضيوف، قبل أن يضع الكرة بقدمه اليمنى في الشباك.

وفي الدقيقة 88، تحصل وليد أزارو على ركلة جزاء، ليهدرها مروان محسن وسط تألق من حارس مرمى بني سويف.

وفي الدقيقة 89، نجح أحمد عبد الرازق من تقليص الفارق لبني سويف بإحرازه الهدف الأول بتسديدة متقنة من الجانب الأيسر على يمين الحارس شريف إكرامي.

وفي الدقيقة 91، قضى وليد أزارو على أمال بني سويف بإحرازه الهدف الثالث بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.