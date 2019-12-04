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عاجل.. محمد صلاح في القائمة النهائية لأفضل لاعب في أفريقيا 2019

01:21 م | الأربعاء 04 ديسمبر 2019
كتب: أحمد أبوالليل
عاجل.. محمد صلاح في القائمة النهائية لأفضل لاعب في أفريقيا 2019

محمد صلاح لاعب ليفربول

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أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم، القائمة النهائية لأفضل لاعب أفريقي في عام 2019، والتي يوجود فيها المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي.

وجاء المرشحون لجائزة لاعب العام في القائمة النهائية: "أونانا، زياش، بن ناصر، كاليدو كوليبالي، صلاح، إيجالو، أوباميانج، محرز، ماني، البلايلي"، وتم استبعاد الدولي محمود حسن تريزيجيه، نجم نادي أستون فيلا الإنجليزي والمنتخب الوطني من القائمة النهائية بالإضافة إلى التونسي فرجاني ساسي، لاعب وسط نادي الزمالك.

محمد صلاح ضمن القائمة القصيرة لـ"كاف" لجائزة أفضل لاعب في العام، وطارق حامد ضمن القائمة القصيرة للاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب في مسابقات الأندية، وكريستيان جروس ضمن القائمة القصيرة لأفضل مدرب.

 

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