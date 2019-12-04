كأس مصر.. شيكابالا والسعيد يقودان الزمالك أمام الشرقية

أعلن الجهاز الفني لنادي الزمالك تشكيل الفريق الأبيض لمباراته المرتقبة اليوم أمام الشرقية بدور الـ32 من بطولة كأس مصر.

وجاء تشكيل الزمالك لمباراته المرتقبة اليوم، كالتالي:

حارس المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: عبد الله جمعة، محمد عبد الغني، محمد عبد السلام، حازم إمام.

خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، شيكابالا، يوسف أوباما.

الهجوم: أشرف بن شرقي، عمر السعيد.

وكان الجهاز الفني لنادي الزمالك، قرر استبعاد الثلاثي إمام عاشور، وكريم بامبو، ومحمد عنتر، من قائمة الفريق الأبيض في مواجهة الشرقية، التي ستقام بعد قليل على ستاد القاهرة الدولي.

الزمالك خامس جدول ترتيب بطولة الدوري المصري

ويحتل الزمالك حاليًا المركز الخامس بجدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز، وفي جعبته 10 نقاط حتى الآن.

الجدير بالذكر أن فريق المقاولون العرب يتصدر حاليًا جدول ترتيب بطولة الدوري المصري، وفي رصيد 13 نقطة وحيدة عن الوصيف النادي الأهلي حامل لقب النسخة الأخيرة من البطولة المصرية الكبيرة الموسم الماضي صاحب الـ12 نقطة حاليًا.

ويظهر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني الجديد للنادي الأبيض للمرة الأولى مع الفريق اليوم أمام الشرقية.