الأهلي يحصل على ملعب السلام كحق انتفاع لمدة 25 سنة

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استاد السلام
كشفت مصادر مُطلعة داخل إدارة النادي الأهلي، أن ستاد السلام سيستضيف جميع مباريات الفريق المحلية والأفريقية خلال الفترة المقبلة، بعد الحصول عليه كحق انتفاع لمدة 25 سنة، مشيرًا إلى أنه سيجري إلغاء الاتفاق مع ستاد القاهرة الدولي، والذي كان سيستضيف مباريات الفريق المحلية في الموسم الجديد.
وقال المصدر: "سيجري إلغاء اتفاق استضافة ستاد القاهرة لمباريات الفريق المحلية، وسيعود الأهلي إليه إذا أرادت الإدارة الحمراء، وهو ما سيحدث في حالة الرغبة في لعب بعض المباريات النهائية على ملعب يستضيف عدد كبير من الجماهير، وهو ما يتوفر في ستاد القاهرة بالمقارنة بالسلام».
وأضاف أن محمود الخطيب رئيس النادي، عقد عدة جلسات صباح اليوم الأربعاء مع محمد كامل رئيس شركة "استادات"، للاتفاق على كل الأمور المتعلقة بالحصول على ستاد السلام كحق انتفاع لاستضافة مباريات الفريق، وفقًا للاشتراطات الاتحاد الأفريقي "كاف" والذي ينص للحصول على رخصة الأندية المحترفة أن يكون لكل نادِ ستاد دولي خاص به.
وكان مجلس إدارة النادي الأهلي بصدد إنشاء مدينة رياضية كاملة خلال الفترة الأخيرة، تشمل ستادا عالميا وفندق إقامة، وملاعب ناشئين، ولكن المشروع توقف خلال الفترة الماضية.
ويستعد الأهلي لمواجهة الهلال السوداني، في التاسعة مساء الجمعة، ضمن مباريات الجولة الثانية من دوري المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، علمًا بأن المارد الأحمر خسر أمام النجم الساحلي بهدف نظيف، في الجولة الأولي من البطولة.
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