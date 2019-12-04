كأس مصر.. الزمالك يكمل الثلاثية في شباك الشرقية

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الزمالك
سجل الزمالك الهدف الثالث في شباك الشرقية عن طريق المغربي أشرف بن شرقي، خلال المباراة التي تجمعهما على ستاد القاهرة ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.
واستغل أشرف بن شرقي عرضية من أحمد سيد زيزو، ليسكنها من لمسة واحدة في شباك الشرقية مع الدقيقة 77 من زمن المباراة، ليحرز بن شرقي هدفه الشخصي الثاني في المباراةز
ويدخل نادي الزمالك المباراة بجهاز فني جديد بعدما أعلن مجلس الإدارة إقالة الصربي ميتشو، نظرا لسوء نتائج الفريق في الفترة الأخيرة تحت قيادته.
ويأمل الفريق في مصالحة جماهيره بعد هزيمتين متتاليتين للفريق سواء أمام نادي إنبي في بطولة الدوري الممتاز، وأمام مازيمبي الكونغولي في بطولة دوري أبطال أفريقيا.
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