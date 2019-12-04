في أول ظهور لكارتيرون.. الزمالك يصالح جماهيره ويفوز على الشرقية بثلاثية (فيديو)

نجح فريق الزمالك في الفوز على فريق الشرقية بثلاثية مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت الفريقين في دور الـ32 من بطولة كأس مصر على ستاد القاهرة الدولي.

ونجح الأبيض في تسجيل أهدافه عن طريق المغربي أشرف بن شرقي في الدقيقة 24، والدولي التونسي فرجاني ساسي في الدقيقة 41 بعد رأسية رائعة، وعاد بن شرقي، لتسجيل ثاني أهدافه والثالث لفريقه في الدقيقة 77 بعد تمريرة رائعة من أحمد سيد زيزو، فيما سجل هدف الشرقية الوحيد اللاعب محمود عبدالواحد في الدقيقة 91.

وأجرى الفرنسي كارتيرون والذي ظهر لأول مرة مع الأبيض منذ تولي المهمة بدلا من الصربي ميتشو، ثلاثة تغييرات بدخول كل من مصطفى فتحي ومحمد أوناجم وأحمد سيد زيزو، بدلا من محمود عبدالرازق "شيكابالا"، عمر السعيد، ويوسف أوباما.

الدقيقة 77 شهدت ثالث أهداف الزمالك عن طريق بن شرقي ليسجل ثاني أهدافه في المباراة بعد تمريرة رائعة من أحمد سيد زيزو.

الدقيقة 80 شهدت ثاني انفرادات أوناجم في المباراة واستمر "مشمش" حارس الشرقية في التألق وتصدى لها ببراعة لينقذ فريقه من هدف مؤكد لصالح القلعة البيضاء.

الدقيقة 83 شهدت كرة صاروخية من الشرقية وتمر من على يسار محمد أبوجبل كادت أن تعلن عن أولى أهداف الشرقية في المباراة.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع نجح الشرقية في تسجيل هدفه الوحيد في اللقاء عن طريق محمود عبدالواحد.

الزمالك ينتظر الفائز من سموحة والعبور

وسيواجه الزمالك في دور الـ16 الفائز من فريق سموحة السكندري وفريق العبور، خلال لقائهما بعد غد الجمعة.

وعاد فريق الزمالك لطريق الانتصارات من جديد ومصالحة جماهيره، بعد التعثر أمام إنبي بهدفين مقابل هدف وحيد في الدوري، فيما خسر أمام مازيمبي بثلاثية دون مقابل في أولى جولات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.