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الأهلي يقيد سعد سمير بالقائمة الأفريقية.. وفايلر يستبعد 7 من مواجهة الهلال

09:28 م | الخميس 05 ديسمبر 2019
كتب: أحمد خالد وأحمد فراج
الأهلي يقيد سعد سمير بالقائمة الأفريقية.. وفايلر يستبعد 7 من مواجهة الهلال

سعد سمير

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أعلن مسؤولو النادي الأهلي قيد سعد سمير، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، في قائمة الفريق الإفريقية قبل ساعات من مواجهة الهلال السوداني.

وجاءت خطوة ضم سعد سمير إلى القائمة الأفريقية بسبب الأزمة الدفاعية التي تواجه الفريق بعد إيقاف أيمن أشرف بسبب طرده في لقاء النجم الساحلي، إضافة إلى إصابة محمود متولي في العضلة الخلفية.

ويستضيف الأهلي نظيره الهلال السوادني في تمام التاسعة مساء غدًا الجمعة، على استاد السلام، في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

واستبعد فايلر 7 لاعبين من قائمة الفريق لمواجهة الهلال غدًا وهم:

حسام عاشور لأسباب فنية، وأيمن أشرف للإيقاف، وعلي لطفي وصالح جمعة وحمدي فتحي وعلي معلول ومحمود متولي.

20 لاعبًا في قائمة الأهلي لمواجهة الهلال

حراسة المرمى: محمد الشناوي ، شريف إكرامي.

خط الدفاع: أحمد فتحي، رامي ربيعة، محمد هاني، ياسر إبراهيم، محمود وحيد، سعد سمير.

خط الوسط: وليد سليمان، رمضان صبحي، عمرو السولية، حسين الشحات، أحمد الشيخ، محمد مجدي أفشة، أليو ديانج، جيرالدو.

خط الهجوم: مروان محسن، جونيور أجايي، وليد أزارو، صلاح محسن.

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