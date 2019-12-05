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خاص.. فايلر يدرس الاعتماد على أحمد فتحي في الجبهة اليسرى أمام الهلال

11:03 م | الخميس 05 ديسمبر 2019
كتب: أحمد خالد
خاص.. فايلر يدرس الاعتماد على أحمد فتحي في الجبهة اليسرى أمام الهلال

أحمد فتحي

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يدرس السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تفجير مفاجأة كبيرة في تشكيل الفريق الأحمر خلال مواجهة الهلال السوداني، المقرر لها غدًا الجمعة.

وتأتي المفاجأة بالدفع باللاعب أحمد فتحي في مركز الظهير الأيسر بدلا من علي معلول، الذي يعاني من إصابة في العضلة الضامة والتي تعرض لها خلال مواجهة النجم الساحلي.

ولم يستقر فايلر حتى الوقت الجاري على بديل معلول، حيث يفاضل المدرب السويسري خلال حديثه مع معاونيه، بين الثنائي محمود وحيد، الظهير الأيسر للفريق، وأحمد فتحي، الذي يستطيع اللاعب في أكثر من مركز.

ويناقش فايلر قرار الدفع بأحمد فتحي في مركز الظهير الأيسر بدلا من محمود وحيد، بسبب الخبرة الكبيرة التي يمتلكها فتحي في جميع المسابقات، إضافة إلى تواضع مستوى محمود وحيد كما ظهر في لقاء الفريق الأخير أمام بني سويف.

وحرص المدير الفني خلال مران الفريق الأخير والذي أقيم، اليوم الخميس، على تدريب فتحي على اللعب في الجهة اليسرى تحسبًا للاعتماد عليه بدلا من التونسي علي معلول.

الأهلي يواجه الهلال وسط 15 ألف مشجع

ويستضيف الأهلي نظيره الهلال السوادني، في تمام التاسعة مساء غدًا الجمعة، على استاد السلام، وسط 15 ألف مشجع، في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

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