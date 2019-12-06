قناة مفتوحة وستاد جديد.. 5 معلومات عن مباراة الأهلي والهلال السوداني

أحدث الأخبار
الأهلي
يفتح ستاد الأهلي الجديد أبوابه، في التاسعة مساء اليوم الجمعة، لاحتضان مباراة قوية تجمع الأهلي بنظيره الهلال السوداني، في إطار مباريات الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الثانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا.
ومن المقرر أن تذاع مباراة الأهلي والهلال السوداني، عبر شاشة قنوات beIN Sports HD 1، كما سينقل اللقاء عبر البث الأرضي لقناة تايم سبورت، على أن يتولى إدارتها تحكيمياً الجزائري "لحلو بن براهم"، الذي أسندت له المهمة بدلاً من مواطنه مصطفى غربال؛ لانشغاله بالتجهيز لخوض منافسات كأس العالم للأندية المقامة في قطر.
حالة من القلق انتابت جماهير الهلال السوداني، بعد قرار الاتحاد الأفريقي بتغيير حكم لقاء الأهلي ونظيره السوداني، في الجولة الثانية من دوري أبطال أفريقيا، إذ أنهم اعتبروا تلك الخطوة ستكون في صالح المارد الأحمر، بحسب ما أبرزت بعض الصحف السودانية وأبرزها "قووون".
ويدخل الأهلي موقعته وهو متذيلاً لجدول ترتيب المجموعة الثانية، بدون رصيد من النقاط، بينما يتصدر الهلال السوداني ترتيب المجموعة ممتلكاً ثلاث نقاط، وخلفه النجم الساحلي، بنفس الرصيد، وبلاتنيوم في المركز الثالث، بدون رصيد.
ليل
0
:
0
08:00 PMالدوري الفرنسي الدرجة الأولى
بريست
نيم أولمبيك
0
:
0
09:45 PMالدوري الفرنسي الدرجة الأولى
ليون
آينتراخت فرانكفورت
0
:
0
09:30 PMالدوري الألماني
هيرتا برلين
فياريال
0
:
0
10:00 PMالدوري الإسباني
أتلتيكو مدريد
فيتا كلوب
0
:
0
06:00 PMدوري أبطال أفريقيا
الرجاء الرياضي
الترجي
0
:
0
09:00 PMدوري أبطال أفريقيا
شبيبة القبائل
الأهلي
0
:
0
09:00 PMدوري أبطال أفريقيا
الهلال
إنتر ميلان
0
:
0
09:45 PMالدوري الإيطالي الدرجة الأولى
روما
أياكس
0
:
0
09:15 PMدوري الدرجة الأولى الهولندي
فيليم 2 تيلبورج
بوافيستا
0
:
0
10:30 PMالدوري البرتغالي الممتاز
بنفيكا
فنربخشة
0
:
0
07:30 PMالدوري التركي الممتاز
جينتشلاربيرليجي
الفجيرة
0
:
0
04:00 PMكأس الخليج العربي الإماراتي
النصر
العين
0
:
0
04:00 PMكأس الخليج العربي الإماراتي
الشارقة
شباب الأهلي دبي
0
:
0
06:30 PMكأس الخليج العربي الإماراتي
الوصل
الوحدة
0
:
0
06:30 PMكأس الخليج العربي الإماراتي
نادي الجزيرة
سموحة
0
:
0
02:30 PMكأس مصر
العبور
إنبي
0
:
0
05:00 PMكأس مصر
الترسانة
الرائد
0
:
0
02:15 PMكأس خادم الحرمين الشريفين
المجزل
العين
0
:
0
02:35 PMكأس خادم الحرمين الشريفين
التعاون
الاتفاق
0
:
0
04:25 PMكأس خادم الحرمين الشريفين
الطائي
النجوم
0
:
0
04:25 PMكأس خادم الحرمين الشريفين
اهلى جدة
النصر
0
:
0
06:45 PMكأس خادم الحرمين الشريفين
البكيرية
تعليقات الفيسبوك