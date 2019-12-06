قناة مفتوحة وستاد جديد.. 5 معلومات عن مباراة الأهلي والهلال السوداني

يفتح ستاد الأهلي الجديد أبوابه، في التاسعة مساء اليوم الجمعة، لاحتضان مباراة قوية تجمع الأهلي بنظيره الهلال السوداني، في إطار مباريات الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الثانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

القناة مفتوحة وحكم اللقاء

ومن المقرر أن تذاع مباراة الأهلي والهلال السوداني، عبر شاشة قنوات beIN Sports HD 1، كما سينقل اللقاء عبر البث الأرضي لقناة تايم سبورت، على أن يتولى إدارتها تحكيمياً الجزائري "لحلو بن براهم"، الذي أسندت له المهمة بدلاً من مواطنه مصطفى غربال؛ لانشغاله بالتجهيز لخوض منافسات كأس العالم للأندية المقامة في قطر.

قلق بسبب تغيير الحكم

حالة من القلق انتابت جماهير الهلال السوداني، بعد قرار الاتحاد الأفريقي بتغيير حكم لقاء الأهلي ونظيره السوداني، في الجولة الثانية من دوري أبطال أفريقيا، إذ أنهم اعتبروا تلك الخطوة ستكون في صالح المارد الأحمر، بحسب ما أبرزت بعض الصحف السودانية وأبرزها "قووون".

موقف الفريقين بالمجموعة

ويدخل الأهلي موقعته وهو متذيلاً لجدول ترتيب المجموعة الثانية، بدون رصيد من النقاط، بينما يتصدر الهلال السوداني ترتيب المجموعة ممتلكاً ثلاث نقاط، وخلفه النجم الساحلي، بنفس الرصيد، وبلاتنيوم في المركز الثالث، بدون رصيد.